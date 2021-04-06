Diva Mỹ Linh gây sốc với ngoại hình cách đây 30 năm

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Mỹ Linh đã đăng tải hai bức ảnh cách đây gần 30 năm. Điều đặc biệt khiến người ta chú ý ở đây là chất lượng của bức ảnh thì chưa chắc tốt, nhưng nhan sắc của Mỹ Linh lại thuộc dạng "chất lượng cao". Nữ ca sĩ trở thành tâm điểm của mỗi bức ảnh dù trong những tấm hình đó còn có nhiều người khác.

Diva Mỹ Linh chia sẻ 2 tấm ảnh 'khoe khéo' nhan sắc của mình cách đây gần 30 năm - Ảnh: FBNV

Thời ấy, Mỹ Linh nổi bật với nhan sắc trẻ trung, tươi tắn và không kém phần năng động. Cô diện phong cách thời trang cực cá tính cùng khuôn mặt sáng, nụ cười tươi thu hút người đối diện. “La Habana - Cuba 1997”, nữ ca sĩ chia sẻ về khoảng thời gian chụp những bức ảnh này. Bên dưới phần bình luận, cư dân mạng tỏ ra xuýt xoa với nhan sắc một thời của nữ ca sĩ, có người còn bảo đây quả thực là một bức ảnh “hiếm”!

Trước sự 'tung hàng' từ nữ ca sĩ, người hâm mộ đã phải thốt lên: 'Ảnh hiếm quá' - Ảnh: FBNV

Mỹ Linh (tên đầy đủ là Đỗ Mỹ Linh, SN 1975), là một ca sĩ nhạc pop và R&B người Việt Nam. Mỹ Linh được giới truyền thông và người hâm mộ phong tặng danh hiệu “Diva” nhờ giọng hát xuất chúng, cũng như là sự cống hiến không ngừng nghỉ của cô dành cho nền âm nhạc Việt Nam kể từ giữa thập niên 1990 cho đến nay. Từ ngày còn đi học, cô đã nổi bật với năng khiếu về âm nhạc.