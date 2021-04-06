Diva Mỹ Linh gây sốc với ngoại hình cách đây 30 năm

Chỉ với 2 tấm ảnh cách đây gần 30 năm, diva Mỹ Linh đã khiến khán giả thảng thốt…
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Mới đây, trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Mỹ Linh đã đăng tải hai bức ảnh cách đây gần 30 năm. Điều đặc biệt khiến người ta chú ý ở đây là chất lượng của bức ảnh thì chưa chắc tốt, nhưng nhan sắc của Mỹ Linh lại thuộc dạng "chất lượng cao". Nữ ca sĩ trở thành tâm điểm của mỗi bức ảnh dù trong những tấm hình đó còn có nhiều người khác.
Thời ấy, Mỹ Linh nổi bật với nhan sắc trẻ trung, tươi tắn và không kém phần năng động. Cô diện phong cách thời trang cực cá tính cùng khuôn mặt sáng, nụ cười tươi thu hút người đối diện. “La Habana - Cuba 1997”, nữ ca sĩ chia sẻ về khoảng thời gian chụp những bức ảnh này. Bên dưới phần bình luận, cư dân mạng tỏ ra xuýt xoa với nhan sắc một thời của nữ ca sĩ, có người còn bảo đây quả thực là một bức ảnh “hiếm”!
Mỹ Linh (tên đầy đủ là Đỗ Mỹ Linh, SN 1975), là một ca sĩ nhạc pop và R&B người Việt Nam. Mỹ Linh được giới truyền thông và người hâm mộ phong tặng danh hiệu “Diva” nhờ giọng hát xuất chúng, cũng như là sự cống hiến không ngừng nghỉ của cô dành cho nền âm nhạc Việt Nam kể từ giữa thập niên 1990 cho đến nay. Từ ngày còn đi học, cô đã nổi bật với năng khiếu về âm nhạc.
Năm 1991, Mỹ Linh dự thi Giọng hát hay Phổ thông trung học toàn quốc lần thứ 2 và giành huy chương vàng cùng với giải dành cho người hát về thầy cô và mái trường hay nhất. Năm 1993, Mỹ Linh thi đỗ thủ khoa thanh nhạc Nhạc viện Hà Nội và bắt đầu học tập ở đó 4 năm từ 1993 đến năm 1997. Nữ diva lập gia đình năm 1998 cùng nhạc sĩ Anh Quân và họ có với nhau hai con, một trai và một gái. Hiện Mỹ Linh sống cùng chồng và ba con (1 con riêng của nhạc sĩ Anh Quân và người vợ trước).