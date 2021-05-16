Giữa 'bão thị phi’ với bà Phương Hằng, vợ cũ Bằng Kiều tiết lộ Hoài Linh nổi tiếng là nhờ sự giúp đỡ của cô

Hậu trường 16/05/2021 16:46

Theo chia sẻ của vợ cũ Bằng Kiều, khi vừa qua Mỹ "Hoài Linh còn nghèo lắm" và trong một lần xem danh hài biểu diễn, cô đã quyết định đầu tư làm đĩa cho Hoài Linh dù không giàu có gì.

Mới đây, cộng đồng mạng được phen xôn xao trước thông tin danh hài Hoài Linh nổi tiếng như hôm nay là nhờ có vợ cũ Bằng Kiều - ca sĩ Trizzie Phương Trinh giúp đỡ. Chia sẻ này được ca sĩ Trizzie Phương Trinh chia sẻ trong một livestream của cô.

Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, chắc mọi người không biết, sự nghiệp của anh Hoài Linh cũng bắt đầu từ cô mà ra. Vợ cũ Bằng Kiều chia sẻ, trong một lần đi biểu diễn tại Florida thì cô gặp nghệ sĩ Hoài Linh. Lúc ấy, Hoài Linh chỉ mới là nghệ sĩ địa phương và được bầu show mời để diễn lót vào chương trình khi ca sĩ chính nghỉ ngơi. 

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 Hoài Linh và vợ cũ Bằng Kiều - Ảnh: Internet

Khi Hoài Linh lên diễn thì Trizzie Phương Trinh có ngồi dưới xem, ngạc nhiên và thầm thán phục tài năng của Hoài Linh. Nhớ về buổi biểu diễn năm đó, vợ cũ Bằng Kiều chia sẻ Hoài Linh một mình diễn trên sân khấu, diễn một lúc hai vai và giả giọng ông già, bà già rất hay.

Kết thúc buổi biểu diễn, Trizzie Phương Trinh liền ngỏ ý với Hoài Linh: "Anh, con người có tài như anh phải về Cali mới có đất diễn". Cô cũng chia sẻ, trước Hoài Linh cô cũng đã nói điều tương tự với Phi Nhung

Trizzie Phương Trinh còn đưa số điện thoại cho danh hài và đề nghị Hoài Linh: "Anh phải về Cali chứ cứ ở địa phương thế này sẽ không có đất diễn". Florida chỉ có một cộng đồng nhỏ người Việt mình sinh sống, ít lắm. Ngày ấy, mỗi lần tôi đi diễn tại đó chỉ có vài trăm khán giả người Việt thôi.

Giữa 'bão thị phi’ với bà Phương Hằng, vợ cũ Bằng Kiều tiết lộ Hoài Linh nổi tiếng là nhờ sự giúp đỡ của cô - Ảnh 2
Sau này, Hoài Linh là một trong ít nghệ sĩ hải ngoại về nước hoạt động nghệ thuật và thành công. Trong ảnh, NS Hoài Linh nhận Giải Mai Vàng thành tựu 20 năm - Ảnh: Người Lao Động

Sau khi trở về từ Florida, vào một ngày, vợ cũ Bằng Kiều nhận được cuộc gọi từ Hoài Linh. Nam danh hài nói: "Rồi, bây giờ tôi khăn gói qua Cali, có gì giúp đỡ tôi nhé". Vợ cũ Bằng Kiều chia sẻ thêm, khi nghe nghệ sĩ Hoài Linh sẽ tới Cali cô đã rất vui và bảo: "Anh cứ qua đi, có gì cần giúp cứ gọi cho em".

Trong năm đó, Hoài Linh ở nhà một người bà con, Trizzie Phương Trinh đã đề nghị với nam danh hài: "Em muốn anh làm một CD hài. Em sẽ bỏ tiền làm hết và sản xuất cho anh". Nữ ca sĩ nhớ lại, lúc đó bản thân cô không giàu có gì nhưng có phòng thu và một chút tiền bạc đủ để làm đĩa. Tuy nhiên, nghệ sĩ Hoài Linh lại không chịu làm nên để thuyết phục danh hài, Trizzie Phương Trinh đã phải gọi điện rất nhiều lần.

Vợ cũ Bằng Kiều bộc bạch: "Tôi thực sự muốn lăng xê cho anh Hoài Linh và bao nhiêu tiền cũng bỏ hết, anh ấy không phải bỏ một đồng nào hết vì lúc đó anh Hoài Linh còn nghèo lắm, mới từ Việt Nam qua, đâu biết ai". Sau này cô mới nghe Hoài Linh tiết lộ lí do không muốn làm đĩa là bởi: "Không phải anh làm biếng không muốn làm cho em đâu mà anh sợ làm xong người ta không mua đĩa thì em lỗ. Anh không tự tin".

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Trizzie Phương Trinh và Phi Nhung - Ảnh: Internet

Nữ ca sĩ chia sẻ thêm: "Tới hiện tại khi nhắc đến nghệ sĩ Hoài Linh, Phi Nhung và Thanh Hà thường nhắc đến tên tôi bởi vì họ nghe theo lời tôi về Cali. Ba người này khi ấy đều chỉ là nghệ sĩ địa phương nhưng đều nghe theo tôi về Cali. Tôi thì lúc đó đã là ca sĩ có tên tuổi rồi, được mời về địa phương để hát và gặp họ".

Trong một lần livestream khi nói về lùm xùm giữa Hoài Linh và bà Phương Hằng, vợ cũ Bằng Kiều tiết lộ: "Tôi chỉ biết, bao nhiêu năm nay tôi quen anh Hoài Linh, tôi thấy anh ấy rất dễ thương". 

Sau đó, cô còn bật khóc và nói thêm: "Tôi xin lỗi, đang nói thì cảm động quá vì anh Hoài Linh là một người sống có tình có nghĩa".

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Từ khóa:   vợ cũ Bằng Kiều NS Hoài Linh Phi Nhung

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