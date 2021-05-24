Giữa ồn ào thị phi, ông xã NS Hồng Vân ẩn ý: 'Giới nghệ sĩ không lên tiếng không phải vì sợ, mà họ sẽ lên tiếng khi cần thiết sau này'

Sau loạt lùm xùm giữa vợ và bà Phương Hằng nổ ra, ông xã của Hồng Vân đã bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái được cho là nhắc khéo nữ đại gia về thái độ im lặng của giới nghệ sĩ.

Sau khi nữ NS Hồng Vân bị CĐM ném đá và bị bà Phương Hằng dọa kiện vì có lời lẽ được cho là mỉa mai bà chủ Đại Nam, cựu diễn viên Lê Tuấn Anh đã có bài đăng khá dài trên trang cá nhân để nói về vụ việc này. Đồng thời, ông xã Hồng Vân còn lên tiếng lý giải nguyên do vì sao nghệ sĩ Việt không lên tiếng dù bị bà Hằng réo tên liên tục. Một phần bài đăng của ông xã Hồng Vân - Ảnh chụp màn hình Nam diễn viên cho rằng, những phát ngôn vừa qua của bà Phương Hằng mang tính chất đả kích giới nghệ sĩ sâu sắc. Đồng thời, ông xã Hồng Vân còn đặt ra nhiều nghi vấn về chuyện ồn ào kiện tụng giữa vợ chồng nữ đại gia và ông Võ Hoàng Yên.

Không những thế, ông còn đăng tải hàng tá lý do để giải đáp thắc mắc cho câu hỏi: "Tại sao nghệ sĩ dù bị chửi thậm tệ, dù bị vùi xuống dưới bùn mà vẫn chưa chịu lên tiếng". Ông xã Hồng vân cho hay, lý do lớn nhất mà nghệ sĩ Việt vẫn im lặng và không hề có động thái đáp trả bà Phương Hằng là vì họ tin tưởng vào luật pháp và không trực tiếp đối đầu với bà Phương Hằng bởi vì như vậy sẽ vô tình tiếp tay cho vợ chồng đại gia Đại Nam gây xáo trộn thị phi. Nam diễn viên viết: "Giới nghệ sĩ vẫn im lặng, bởi họ muốn làm công dân tốt, muốn mọi sự việc sẽ phải được xử lý bằng luật pháp. Họ im lặng khi vô cớ bị lăng mạ không phải vì sợ anh chị, sợ sự giàu có của anh chị, họ sẽ lên tiếng khi cần thiết".

Bên dưới bài đăng của Lê Tuấn Anh, cộng đồng mạng cũng có những bình luận thể hiện quan điểm trái chiều liên quan đến suy nghĩ, quan điểm của ông xã Hồng Vân. Nhiều người ủng hộ và đồng tình với cách nghĩ của nam diễn viên. Tuy nhiên cũng không ít khán giả cho rằng nam diễn viên đang cố bao biện, lấy pháp luật, lấy dịch bệnh Covid-19 ra để "lấp liếm" cho hành động mỉa mai bà Phương Hằng của vợ mình. Cư dân mạng đồng tình và cho rằng suy nghĩ của nam diễn viên là chính xác - Ảnh chụp màn hình Tuy nhiên bài đăng của ông xã Hồng Vân cũng vấp phải nhiều chỉ trích, vì CĐM cho rằng những điều bà Phương Hằng bóc mẽ hoàn toàn đúng sự thật và không hề gây mất trật tự xã hội hay ảnh hưởng đến dịch bệnh như nam diễn viên nói - Ảnh chụp màn hình Cuối bài đăng, chồng của nữ diễn viên Gạo nếp gạo tẻ mong vợ chồng bà Phương Hằng "đừng lấy việc công việc công khai sỉ nhục người khác làm thú vui tiêu khiển, hãy sớm dừng cuộc chơi này lại".

Màn xử lý 'cao tay' của Hồng Vân khi bị bà Phương Hằng dọa kiện vì vu khống doanh nghiệp Tối qua, cộng đồng mạng xôn xao vì tin tức bà Nguyễn Phương Hằng tuyên bố kiện Hồng Vân và đạo diễn Hoa Hạ với lý do "vu khống doanh nghiệp". Ai cũng tò mò chờ đợi Hồng Vân sẽ có động thái như thế nào trước vụ việc này.

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