Sau thời gian 'ở ẩn', con dâu bà Phương Hằng 'check-in' xe hơi tiền tỷ, bàn tay lấp lánh kim cương

Xã hội 21/05/2021 10:28

Sau khi về làm dâu nhà hào môn, con dâu bà Phương Hằng rất hiếm khi hé lộ cuộc sống sau hôn nhân. Tuy nhiên mới đây, Quế Long lại bất ngờ khoe ảnh sang chảnh trong siêu xe với nhẫn kim cương siêu to và đồng hồ đính "full" kim cương khiến cư dân mạng trầm trồ.

Sau đám hỏi gây chú ý trên mạng xã hội, con dâu bà Hằng được cư dân mạng chú ý vì sở hữu nhan sắc xinh đẹp, duyên dáng và có nhiều nét giống với nữ đại gia Đại Nam. Nhưng có lẽ do nhận được quá nhiều sự quan tâm thái quá, thậm chí là soi mói đời tư nên cô nàng đã khóa Facebook một thời gian.

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Nhan sắc 'nghiêng nước nghiêng thành' của Quế Long khiến cư dân mạng 'đổ' rạp - Ảnh: FB

Sau một thời gian khóa Facebook "ở ẩn", mới đây cô dâu nhà hào môn đã bất ngờ trở lại trên MXH bằng 1 bức hình ngập kim cương khiến CĐM được phen trầm trồ. Bức ảnh được đăng tải chụp vô lăng xe ô tô Mercedes, nhẫn kim cương cỡ bự và đồng hồ Franck Muller cũng full kim cương.

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Chia sẻ mới nhất trên FB của 'con dâu nhà hào môn' - Ảnh: FB

Mặc dù Quế Long không tiết lộ giá chính thức của món đồ này nhưng cộng đồng mạng đã nhanh chóng truy giá. Ai cũng ngỡ ngàng và gật gù công nhận đây là bức ảnh check in "nhiều tỷ" khi giá trị của chiếc xe Mercedes đã tính bằng tiền tỷ, chưa kể chiếc đồng hồ của cô nàng cũng được soi có giá hơn 400 triệu, cộng thêm chiếc nhẫn kim cương "to như hột nhãn". 

Trước đó, trong đám hỏi, nữ đại gia cũng đã trao tặng cho con dâu bộ trang sức kim cương. Trong các livestream bà chủ Đại Nam từng chia sẻ rằng kim cương ở nhà bà cả rổ, tính theo ký, vậy nên chẳng có gì lạ khi con dâu bà Phương Hằng cũng là 1 tay chơi kim cương thứ thiệt.

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Đám hỏi đơn giản, nhưng của hồi môn toàn kim cương thì không đơn giản chút nào - Ảnh cắt từ clip

Hiện tại cuộc sống và đời tư của con dâu bà Phương Hằng rất được cư dân mạng quan tâm, không chỉ vì nhan sắc mà còn vì cô nàng đã bước chân vào gia đình hào môn, nằm trong top giàu có bậc nhất Việt Nam.

Bà Phương Hằng bị dân mạng tố 'tạo chứng cứ giả' vì 'mượn' hình trai đẹp 10X làm ảnh nạn nhân

Bà Phương Hằng bị dân mạng tố 'tạo chứng cứ giả' vì 'mượn' hình trai đẹp 10X làm ảnh nạn nhân

Trong livestream tối ngày 14/5 với gymer Duy Nguyễn, bà Phương Hằng gây bất ngờ khi bật khóc xúc động chia sẻ hình ảnh và câu chuyện của một em trai mà theo bà là nạn nhân của ông Võ Hoàng Yên. Tuy nhiên mới đây, nữ đại gia đã bị tố dùng hình ảnh trên mạng làm bằng chứng giả.

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Từ khóa:   bà Phương Hằng con dâu bà Phương Hằng Quế Long

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