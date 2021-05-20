Trong livestream tối ngày 14/5 với gymer Duy Nguyễn, bà Phương Hằng gây bất ngờ khi bật khóc xúc động chia sẻ hình ảnh và câu chuyện của một em trai mà theo bà là nạn nhân của ông Võ Hoàng Yên. Tuy nhiên mới đây, nữ đại gia đã bị tố dùng hình ảnh trên mạng làm bằng chứng giả.

Vụ kiện tụng giữa bà Phương Hằng và ông Võ Hoàng Yên liên quan đến việc vợ chồng nữ đại gia tố cáo ông Yên lừa đảo đang khiến cư dân mạng xôn xao suốt nhiều tháng qua. Trong các livestream của mình, nữ đại gia liên tục réo tên ông Võ Hoàng Yên và chỉ trích "thần y". Cụ thể, trong buổi phát trực tiếp tối ngày 14/5 có sự tham gia của gymer Duy Nguyễn, bà chủ Đại Nam đã chia sẻ câu chuyện về một em trai được cho là "nạn nhân" của Võ Hoàng Yên.

Bà Hằng cho biết: "Tôi rất xúc động lẫn xót xa khi tường trình lại câu chuyện này. Có thêm một nạn nhân nữa của ông Yên, là một người anh trai kể lại. Em trai của người này tên là J.R. ở Washington. Trong một lần, cả gia đình bay từ Washington đến Houston gặp ông Võ Hoàng Yên để chữa bệnh cho người em, ông Yên đã kéo lưỡi...". Khi chia sẻ câu chuyện về "nạn nhân" này, nữ đại gia còn bật khóc xúc động vì thương cho hoàn cảnh của họ. Vợ ông Dũng "lò vôi" cho hay, đã liên lạc được với người anh trai và để cho người này trực tiếp kể lại mọi việc. Đồng thời bà Phương Hằng còn chiếu hình ảnh của "nạn nhân" lên để CĐM cùng thấy.

Nhân vật (khoanh đỏ) được bà Hằng giới thiệu là nạn nhân - Ảnh chụp màn hình Theo như bà Hằng chia sẻ, câu chuyện trên đã xảy ra được hơn 10 năm. Nhưng nữ đại gia vẫn khẳng định chắc nịch rằng mình có đủ bằng chứng, nói có sách mách có chứng, bởi tất cả đều được ghi âm và có số điện thoại của người anh trai này.

Tuy nhiên, nhiều người trong 1 group trên Facebook đã tìm ra được danh tính của nhân vật được cho là "nạn nhân" của ông Võ Hoàng Yên. Điều khiến nhiều người bất ngờ là nhân vật này "không phải là người bị hại", đặc biệt còn là một hot boy 10X với lượt theo dõi tương đối khủng.

Bài đăng trong group nhằm tố cáo bà Hằng tạo chứng cứ giả - Ảnh chụp màn hình Không chỉ thế, nam thanh niên trong hình cũng đã vô cùng hốt hoảng và nhanh chóng lên tiếng đính chính vì màn "chết người" "từ trên trời rơi xuống" này.

Những hình ảnh trên của hot boy bất ngờ 'giống' với hình ảnh 'nạn nhân' được bà Phương Hằng đưa ra trong một livestream gần đây - Ảnh chụp màn hình Hiện tại bên phía bà chủ Đại Nam vẫn chưa có bất kỳ động thái nào đả động đến vấn đề "chứng cứ giả" này. Còn cư dân mạng thì được một phen hú hồn trước màn bóc mẽ cực gắt của cư dân mạng.

Bà Phương Hằng tuyên bố tranh luận cùng nữ MC, luật sư ở Mỹ: 'Học nhiều, nói nhiều chưa chắc đã thông minh' Sau khi nữ MC Kỳ Duyên có bài đăng bày tỏ quan điểm "khán giả không nuôi nghệ sĩ", bà Phương Hằng đã lên tiếng tuyên bố sẽ tranh cãi vấn đề này đến cùng, đồng thời mỉa mai MC hải ngoại "học nhiều chưa chắc đã thông minh".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-phuong-hang-bi-dan-mang-to-tao-chung-cu-gia-vi-muon-hinh-trai-dep-10x-lam-anh-nan-nhan-405850.html