Hết khoe sổ đỏ, bà Phương Hằng lại 'show' 2 nhẫn kim cương 'khổng lồ' minh chứng cho câu: 'Hột xoàn cả rổ, sổ đỏ cả ký'

Xã hội 15/05/2021 20:12

Sau khi tham gia buổi livestream cùng bà Phương Hằng hôm 14/5, gymer Duy Nguyễn đã đăng tải bức ảnh nữ đại gia sang chảnh tạo dáng khoe 2 chiếc nhẫn kim cương "siêu to khổng lồ" lên mạng xã hội.

Trong những tháng trở lại đây, bà Phương Hằng là nhân vật nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý từ cư dân mạng. Những phát ngôn của nữ đại gia luôn khiến cộng đồng mạng phải "dậy sóng". Không chỉ liên tục "réo tên" nhiều nghệ sĩ Việt vào những ồn ào đời tư, vợ Dũng "lò vôi" còn khiến nhiều người ngỡ ngàng vì độ giàu có, sang chảnh bậc nhất của mình. 

Xuất hiện trong các livestream, bà Phương Hằng luôn đầu tư trang phục một cách chỉnh chu nhất. Điều đáng chú ý là nữ đại gia luôn đeo những món trang sức đắt tiền từ vàng bạc, kim cương để tôn lên vẻ quý phái của mình. 

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Bà Phương Hằng luôn chỉnh chu mỗi lần xuất hiện trong các buổi livestream - Ảnh chụp màn hình

Mới đây, bà Phương Hằng lại gây choáng váng khi show cận cảnh cặp nhẫn kim cương "siêu to khổng lồ". Bên cạnh đó, vòng tay, đồng hồ, vòng cổ và khuyên tai của vợ ông Dũng "lò vôi" là những món đắt tiền, dát kim cương lấp lánh. Hình ảnh nữ đại gia "thần thái ngời ngời" được gymer Duy Nguyễn đăng tải trên trang cá nhân sau khi 2 nhân vật này tổ chức livestream chung vào tối qua.

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Bài đăng của gymer Duy Nguyễn sau buổi livestream chung với đại gia Đại Nam - Ảnh chụp màn hình
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2 chiếc nhẫn với viên kim cương 'size khủng' của bà Phương Hằng - Ảnh: FB

Trước đó, nhiều cư dân mạng vẫn bán tín bán nghi về khối tài sản của vợ chồng Dũng "lò vôi", nhiều người nghĩ rằng 2 vợ chồng đại gia Đại Nam đang nói quá lên. Tuy nhiên, ông Huỳnh Uy Dũng đã có ngay 1 clip khoe 1 xấp sổ đổ khiến cư dân mạng choáng váng. Theo lời ông chia sẻ thì 1 tập có 127 sổ và tập còn lại là 255 sổ, mỗi sổ là một lô đất. Được biết, 127 sổ tương đương với 19.909,6m2 đất trị giá ước tính 1.000 tỷ đồng.

Sau khi chồng chứng minh "sổ đỏ cân ký" thì nữ đại gia Phương Hằng cũng khoe "hột xoàn cả rổ" của mình. Nữ doanh nhân cũng đã nhiều lần khoe trong livestream của mình rằng: "Kim cương của tôi lên tới hàng ký đó quý vị... Tất cả các hiệu kim cương ở nước ngoài đều biết mặt tôi, tôi đi những cái xe 40 - 50 tỷ vài chiếc là chuyện thường. Tôi ở bao nhiêu căn nhà mặt tiền, sổ đỏ tôi cân ký đó nhưng tôi chưa bao giờ đem điều đó là tự hào".

Bức ảnh khoe 2 chiếc nhẫn kim cương "chọi bể đầu" lần này được xem là màn đáp trả anti-fan siêu gắt của bà chủ Đại Nam.

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Từ khóa:   bà Phương Hằng Dũng lò vôi nhẫn kim cương

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