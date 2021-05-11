Dân mạng châm mồi 'nhắc khéo', Trang Trần lập tức réo tên vợ ông Dũng 'lò vôi': 'Sợ quá, sợ ngày nào cũng vào Facebook nhắc đến bà Phương Hằng'

Sau một khoảng thời gian im lặng "đình chiến" với bà Phương Hắng thì tối qua cựu người mẫu Trang Trần lại tiếp tục có những lời nói hết sức mỉa mai đối với vợ Dũng "lò vôi" khi thấy cư dân mạng cà khịa chuyện của mình với nữ đại gia.

Đang tiếc hùi hụi vì tối qua bà Nguyễn Phương Hằng không livestream, cư dân mạng lại được dịp háo hức vì thấy Trang Khàn "tiếp sóng". Cụ thể, tối qua khi đang livestream, cựu người mẫu nhận được một bình luận từ cư dân mạng với nội dung: "Bà Hằng tới giờ tắt nhanh". Sau khi thấy bình luận của cư dân mạng nhắc đến tên bà Phương Hằng, Trang Trần đã nhanh chóng có ngay 1 clip trên tài khoản TikTok để đáp trả lại.

Cựu người mẫu lên tiếng đáp trả khi thấy có người châm ngòi chuyện giữa mình và nữ đại gia Đại Nam - Ảnh chụp màn hình Bà chủ bún đậu gọi phe ủng hộ bà Phương Hằng là "chúng mày", chia sẻ: "Sợ quá à. Sợ CM cứ ngày nào cũng vào Facebook, nhắc đến cô CM quá à. Cô CM chỉ to với CM thôi, chứ với tao chưa là cái gì đâu. Cái người to ở cái xã hội này ý, là người phải khiến cho người ta phải cúi đầu nể phục. Chứ mà người ta cười khẩy ngồi nhìn xem là làm đến đâu rồi, to quá à. Thịt người dễ ăn và máu người dễ uống quá. CM sinh ra và lớn lên cứ thích để đi, gọi là xâu xé thì cứ đấy mà làm, rồi tao chúc mừng. Tao chỉ sợ rằng là đống tro tàn mà không thổi bùng cháy được nữa ấy, thì lại ngồi im ở chỗ đó mà thôi" Không chỉ thế, Trang Khàn còn "nhẹ nhàng" "mách nước" cho cư dân mạng để giúp "cô Hằng" đỡ mệt mỏi. Cựu người mẫu mỉa mai: "Nếu CM có thương cô CM thì hãy cầu cho cô CM sống yên ổn, đỡ bị mệt mỏi".

Trong khi bà Hằng liên tục tuyên bố những hành động mà mình và chồng đang thực hiện là vì cộng đồng, vì chính nghĩa thì Trang Khàn lại cho rằng: "Còn vì chính nghĩa hay không vì chính nghĩa thì có cô CM biết thôi, tao không có biết được. Tao đâu có ngồi trong đầu cô CM mà biết có vì chính nghĩa hay không". Mặc dù thẳng thừng đáp trả những bình luận có liên quan đến bà Phương Hằng và cũng không ngại ngần mỉa mai trách nhiệm "làm việc chính nghĩa" của vợ Dũng "lò vôi" nhưng cư dân mạng nhận ra giọng điệu của cự người mẫu đã có phần nhẹ nhàng và bớt "ngông" hơn những clip trước rất nhiều. Thậm chí nhiều người còn bình luận góp vui: "Hóng bị cô Hằng với vợ Xuân Bắc đánh". Cư dân mạng có vẻ vẫn không 'ngấm' nổi thái độ và giọng điệu của Trang Trần dù đã bớt gay gắt hơn trước rất nhiều - Ảnh chụp màn hình Trước đó, Trang Trần cũng đã có màn khẩu chiến vô cùng gay gắt với bà chủ Đại Nam khiến nhiều người chú ý. Cô thẳng thừng chỉ trích bà Hằng khi dùng từ "đám" để gọi dàn nghệ sĩ. Phản pháo lại lời cựu diễn viên, bà chủ Đại Nam đã có màn livestream gửi lời nhắn "nặng nề" khiến cựu người mẫu phải "nhận thua" im lặng. Tưởng đã "sóng yên biển lặng", "mưa tạnh mây tan" thì không ngờ cư dân mạng lại "châm ngòi" khiến cho Trang Khàn không thể không "thổi lửa". Trước màn "tiếp sóng" của bà chủ bún đậu, cộng đồng mạng đang háo hức chờ đợi những phản ứng tiếp theo của bà Phương Hằng trong những livestream tiếp theo.

Vợ con đề huề, Hoài Linh vẫn bị bà Phương Hằng gọi là 'con bóng', hé lộ lý do danh hài bất ngờ bỏ gia đình từ Mỹ về Việt Nam? Liên quan đến những ồn ào giữa bà Phương Hằng và ông Võ Hoàng Yên, trong livestream mới đây vợ đại gia Dũng "lò vôi" lại tiếp tục có những lười lẽ khá thô thiển để nói về Hoài Linh vì cho rằng nam danh hài có liên quan trực tiếp đến vị "lương y" kia.

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