Bị bóc phốt là 'đá đểu' bà Phương Hằng, NSND Hồng Vân chính thức lên tiếng: 'Tôi không có nói đích danh bà ấy. Mọi người nên dừng lại'

Xã hội 11/05/2021 15:49

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn tin nhắn cho rằng bà Phương Hằng bị NSND Hồng Vân và đạo diễn Hoa Hạ "chế giễu" vì cho rằng "quá nổ". Trước chỉ trích của dư luận nhắm vào mình, NSND Hồng Vân đã lên tiếng.

Ngày 11/5, cư dân mạng đang lan truyền hình ảnh một đoạn bình luận giữa NSND Hồng Vân và đạo diễn Hoa Hạ có nội dung được cho là nhắc đến bà Nguyễn Phương Hằng. 

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Cư dân mạng đã nhanh chóng chụp lại đoạn hồi thoại giữa 2 người và cho rằng nữ nghệ sĩ đang có ý mỉa mai bà Phương Hằng - Ảnh chụp màn hình
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Cư dân mạng cho rằng, 2 nhân vật đình đám của Vbiz đang tham gia bình phẩm về bà Phương Hằng - Ảnh: Internet

Qua đoạn hội thoại, cư dân mạng đồn đoán, người mà NSND Hồng Vân và đạo diễn đang nhắc đến là nữ đại gia Đại Nam vì những từ ngữ có liên quan như "hột xoàn cả rổ" hay "sổ đỏ cả ký". Vì trước đó, trong những livestream của mình, bà chủ Đại Nam thường xuyên nhắc tới cơ ngơi triệu đô và những tài sản của vợ chồng bà. Trong đó hột xoàn và sổ đỏ là những thứ mà nữ đại gia thường xuyên nhắc đến. 

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng lại tỏ vẻ không hài lòng khi thấy 2 nghệ sĩ "cà khịa" Phương Hằng. Cư dân mạng cho rằng Hồng Vân là một nghệ sĩ nhưng lại không vì cộng đồng lên tiếng mà lại đi mỉa mai bà Phương Hằng - người đang "thay trời hành đạo", cũng vừa quyên góp tiền tỷ hỗ trợ người dân giữa đại dịch. Nhiều khán giả đã vào thẳng trang cá nhân của nữ nghệ sĩ chỉ trích, đồng thời bày tỏ sự thất vọng. 

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Nhiều người thậm chí còn kiên quyết sẽ không xem những sản phẩm có Hồng Vân tham gia - Ảnh chụp màn hình

Trước những phản ứng gay gắt của cộng đồng mạng, theo VTC News, NSND Hồng Vân đã có những chia sẻ với truyền thông liên quan đến câu chuyện này. Nữ diễn viên Gạo nếp gạo tẻ khẳng định: "Bây giờ chuyện tùm lum, tôi cũng không muốn dây dưa vào. Họ muốn chửi ai thì họ chửi chứ có làm gì đâu mà chửi um xùm. Tôi cũng không có nói đích danh bà ấy. Theo tôi thì câu chuyện này mọi người nên ngưng lại". Về phía Hoa Hạ, nữ đạo diễn từ chối bình luận thêm về ồn ào này.

Hiện tại bà Phương Hằng vẫn chưa có bất kỳ động thái nào có liên quan đến cuộc hội thoại của 2 nghệ sĩ trên.

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Từ khóa:   NSND Hồng Vân bà Phương Hằng Đạo diễn Hoa Hạ

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