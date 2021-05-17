Sau phát ngôn 'mạng đổi mạng' với nghệ sĩ, bà Phương Hằng khuyên nhủ: 'Chuyện đơn giản cứ cố tình làm cho nặng nề lên, làm cho dư luận ồn ào thêm'

Xã hội 17/05/2021 12:50

Trong livestream mới nhất hôm 16/5, bà Phương Hằng lại tiếp tục có hàng loạt những lời thách thức gửi tới giới văn nghệ sĩ vì cho rằng nghệ sĩ chỉ biết "nói xấu sau lưng" chứ không dám đối thoại trực tiếp với bà.

Những ồn ào xung quanh vợ ông Dũng "lò vôi" vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt mà đang ngày càng nóng hừng hực sau những phát ngôn của nữ đại gia trong livestream gần đây.

Tối ngày 16/5, bà chủ Đại Nam tiếp tục lên sóng và không ngừng chỉ trích một số nghệ sĩ Việt. Bà Hằng chia sẻ: "Thông qua livestream này, anh chị em nghệ sĩ nào có đủ bản lĩnh, cảm thấy bà Hằng ăn nói không vừa lòng hay bà Hằng không có tư cách thì cho cái hẹn tôi tiếp liền. Tôi sẽ phát trực tiếp cho tất cả cộng đồng trong và ngoài nước nghe những gì tôi đối đáp. Cứ đặt câu hỏi đi tôi sẽ trả lời cho vừa lòng, thỏa mãn. Chứ đừng sau lưng đăng status rồi tôi chửi um xùm lại gỡ xuống. Bản lĩnh không có, từ đàn ông cho tới phụ nữ. Viết chửi mấy câu rồi lại gỡ xuống. Trời ơi, thật là nhục. Bây giờ tôi trân trọng kính mời nếu cần tọa đàm thì hẹn nhau một bữa. Bao nhiêu tôi cũng tiếp". 

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Bà Phương Hằng lại tiếp tục 'mời' giới nghệ sĩ ra gặp mặt nói chuyện - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, bà Phương Hằng từng rất bức xúc và thẳng thừng tuyên bố "cấm cửa" giới văn nghệ sĩ đặt chân đến Đại Nam, nếu có đến bà sẽ cho bảo vệ mời ra tận cổng. Thậm chí, nữ đại gia còn có những lời lẽ khá hùng hổ như đòi "mạng đổi mạng", "gặp đâu đánh đó" với các nghệ sĩ mà bà từng "réo" tên trong livestream. Thế nhưng trong livestream tối qua, vợ Dũng "lò vôi" lại "khuyên" các nghệ sĩ: "Chuyện đơn giản cứ cố tình làm cho nặng nề lên, làm cho dư luận ồn ào thêm. Cứ nói chuyện tử tế với nhau đi, cứ tôn trọng khán giả xem”.

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Nữ đại gia cho rằng chính nghệ sĩ là nguời làm cho mọi chuyện nặng nề và ồn ào hơn - Ảnh chụp màn hình

Cũng trong buổi phát trực tiếp này, bà Phương Hằng đã có thêm những chia sẻ xung quanh lùm xùm với nghệ sĩ Hồng Vân. Bà nói: "Bà Hồng Vân nói chị lừa đảo mới có kim cương, mới có nhiều tiền. Còn mọi người bảo chị khoe của nhưng không phải. Qua câu chuyện chị chia sẻ về tài sản của chị là chị muốn qua câu chuyện đó chị gửi gắm thông điệp là: Thời gian đi làm chuyện không có giá trị thì đi làm chuyện kinh tế đi”. Sau cùng, vợ ông Dũng "lò vôi" khẳng định sẽ khởi kiện nữ diễn viên Gạo nếp gạo tẻ ra tòa để "làm gương" cho những nghệ sĩ khác. 

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Nữ đại gia tuyên bố sẽ kiện Hồng Vân để 'làm gương' cho giới nghệ sĩ - Ảnh: Internet

Cỏ vẻ với tình hình như thế này, những "sóng gió" giữa nữ đại gia Đại Nam và giới văn nghệ sĩ sẽ vẫn còn tiếp diễn và ngày càng gay gắt hơn. 

Hết khoe sổ đỏ, bà Phương Hằng lại 'show' 2 nhẫn kim cương 'khổng lồ' minh chứng cho câu: 'Hột xoàn cả rổ, sổ đỏ cả ký'

Hết khoe sổ đỏ, bà Phương Hằng lại 'show' 2 nhẫn kim cương 'khổng lồ' minh chứng cho câu: 'Hột xoàn cả rổ, sổ đỏ cả ký'

Sau khi tham gia buổi livestream cùng bà Phương Hằng hôm 14/5, gymer Duy Nguyễn đã đăng tải bức ảnh nữ đại gia sang chảnh tạo dáng khoe 2 chiếc nhẫn kim cương "siêu to khổng lồ" lên mạng xã hội.

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Từ khóa:   bà Phương Hằng NS Hồng Vân Dũng “lò vôi”

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