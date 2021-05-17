Sau phát ngôn 'mạng đổi mạng' với nghệ sĩ, bà Phương Hằng khuyên nhủ: 'Chuyện đơn giản cứ cố tình làm cho nặng nề lên, làm cho dư luận ồn ào thêm'

Những ồn ào xung quanh vợ ông Dũng "lò vôi" vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt mà đang ngày càng nóng hừng hực sau những phát ngôn của nữ đại gia trong livestream gần đây.

Tối ngày 16/5, bà chủ Đại Nam tiếp tục lên sóng và không ngừng chỉ trích một số nghệ sĩ Việt. Bà Hằng chia sẻ: "Thông qua livestream này, anh chị em nghệ sĩ nào có đủ bản lĩnh, cảm thấy bà Hằng ăn nói không vừa lòng hay bà Hằng không có tư cách thì cho cái hẹn tôi tiếp liền. Tôi sẽ phát trực tiếp cho tất cả cộng đồng trong và ngoài nước nghe những gì tôi đối đáp. Cứ đặt câu hỏi đi tôi sẽ trả lời cho vừa lòng, thỏa mãn. Chứ đừng sau lưng đăng status rồi tôi chửi um xùm lại gỡ xuống. Bản lĩnh không có, từ đàn ông cho tới phụ nữ. Viết chửi mấy câu rồi lại gỡ xuống. Trời ơi, thật là nhục. Bây giờ tôi trân trọng kính mời nếu cần tọa đàm thì hẹn nhau một bữa. Bao nhiêu tôi cũng tiếp".