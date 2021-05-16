Bà Phương Hằng nói về ồn ào với NS Hồng Vân: 'Tôi có động cơ, tôi không tự nhiên nhảy xổ ra khoe kim cương, sổ đỏ'

Xã hội 16/05/2021 07:47

Trong livestream mới đây nhất, bà Phương Hằng đã chính thức lên tiếng đáp trả lại những ồn ào có liên quan đến nữ nghệ sĩ Hồng Vân.

Tối 14/5 vừa qua, bà Phương Hằng lại tiếp tục xuất hiện trên sóng livestream để đáp trả về những ồn ào với giới văn nghệ sĩ trong thời gian vừa qua. Buổi phát sóng trực tiếp này có thêm sự tham gia của gymer Duy Nguyễn. 

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Bà Phương Hằng chia sẻ về những ồn ào liên quan đến nghệ sĩ Hồng Vân - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, vào hôm 12/5, nữ doanh nhân đã thông báo sẽ khởi kiện nghệ sĩ Hồng Vân và đạo diễn Hoa Hạ khiến cư dân mạng vô cùng bất ngờ. 

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Nữ đại gia từng tuyên bố sẽ khởi kiện nghệ sĩ Hồng Vân và đạo diễn Hoa Hạ - Ảnh chụp màn hình

Trong livestream tối qua, nữ doanh nhân cho biết: "Bà Hồng Vân nói tôi nhìn mà ngứa mắt, chắc đi lừa đảo nên mới có nhiều tiền, nhiều sổ đỏ. Chắc Hồng Vân thấy tôi suốt ngày khoe kim cương, sổ đỏ với thái độ khá gắt nên mới nói thế. Ý tôi là thế này, tôi cũng là phụ nữ nhưng toàn bộ thời gian trước tôi dành để kiếm tiền nên mới có được ngày hôm nay, có được những thứ như thế. Tôi mong muốn mọi người phụ nữ học hỏi tôi để trở thành người thành công. Tôi không tự nhiên nhảy xổ ra khoe của, khoe kim cương, sổ đỏ, tôi đâu có dại như vậy.

Tôi có động cơ mới nói vậy. Tôi muốn nói rằng, thay vì ngồi nhiều chuyện thì mọi người hãy dành thời gian đó để đi kiếm tiền, làm kinh tế. Tôi mà khoe thì khoe nhiều năm nay rồi chứ không đợi đến giờ mới khoe. Nhưng họ không chịu nghe tôi nói hết câu chuyện, chỉ nhắm đến đoạn tôi khoe kim cương, sổ đỏ để xoáy vào rồi chỉ trích tôi như Hồng Vân".

Được biết, những lùm xùm giữa vợ Dũng "lò vôi" và nữ diễn viên Gạo nếp gạo tẻ có liên quan đến đoạn bình luận bị nghi là "đá đểu" bà Phương Hằng của nghệ sĩ Hồng Vân và đạo diễn Hoa Hạ. 

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Đoạn bình luận bị cho là mỉa mai về tài sản của bà Phương Hằng giữa Hồng Vân và Hoa Hạ - Ảnh chụp màn hình

Hiện tại, nữ diễn viên Hồng Vân vẫn im lặng và không liên tiếng về vụ kiện cũng như những lời chỉ trích của bà Phương Hằng.

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Xôn xao chuyện MC Trấn Thành lên tiếng ủng hộ nữ đại gia Phương Hằng giữa lùm xùm 'cấm cửa nghệ sĩ Việt'

Bài đăng về MC Trấn Thành của nhóm người ủng hộ bà Phương Hằng ngay lập tức thu hút lượt tương tác khủng. Nhiều người còn lôi kéo những nghệ sĩ không liên quan vào vụ việc.

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Từ khóa:   NS Hồng Vân bà Phương Hằng Vợ ông Dũng lò vôi

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