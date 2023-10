Xôn xao chuyện MC Trấn Thành lên tiếng ủng hộ nữ đại gia Phương Hằng giữa lùm xùm 'cấm cửa nghệ sĩ Việt'

Các hội nhóm ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng rất nhiều - Ảnh chụp màn hình

Trong các hội nhóm này, fan bà Hằng liên tục cập nhật tên của các nghệ sĩ ủng hộ và không ủng hộ nữ đại gia - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, hành động lôi kéo những người không liên quan vào cuộc của hội nhóm này đã khiến một nam diễn viên bị ảnh hưởng trầm trọng. Cụ thể, hội nhóm này được cho là đã đem một đoạn phim do một hãng phim tổ chức sản xuất có ông Võ Hoàng Yên làm diễn viên. Trong đoạn phim này, vai diễn do ông Yên thủ vai đã chữa mù cho một thanh niên (do diễn viên Bùi Công Danh thủ vai). Đoạn clip này sau đó bị thêu dệt là "nam diễn viên Bùi Công Danh giả mù cho ông Yên chữa bệnh lừa gạt người dân", nghệ sĩ Hồng Ánh được cho là người gây ra hiểu lầm này đầu tiên. Nam diễn viên Công Danh sau đó đã bị người hâm mộ bà Hằng tấn công một cách vô lý, khiến công việc bị ảnh hưởng trầm trọng. Sự việc đến nay vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi người hâm mộ bà Hằng liên tục tấn công những người không liên quan.

Chính những hội nhóm như thế này đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của một vài nghệ sĩ không liên quan - Ảnh chụp màn hình

Hiện những lùm xùm xoay quanh bà Phương Hằng và giới nghệ sĩ vẫn chưa có dấu hiêu hạ nhiệt, nhiều người vẫn quan tâm và đón chờ những tình tiết mới của câu chuyện "dài tập" này.