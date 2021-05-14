Xôn xao chuyện MC Trấn Thành lên tiếng ủng hộ nữ đại gia Phương Hằng giữa lùm xùm 'cấm cửa nghệ sĩ Việt'

Xã hội 14/05/2021 15:15

Bài đăng về MC Trấn Thành của nhóm người ủng hộ bà Phương Hằng ngay lập tức thu hút lượt tương tác khủng. Nhiều người còn lôi kéo những nghệ sĩ không liên quan vào vụ việc.

1 hội nhóm với hơn 30 nghìn người là người hâm mộ của bà Nguyễn Phương Hằng đã lan truyền thông tin cho rằng Trấn Thành tham gia vào những lùm xùm giữa bà Nguyễn Phương Hằng và dàn nghệ sĩ vừa qua.

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Fan hâm mộ bà Hằng cho rằng nam MC ủng hộ nữ đại gia - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, những người này viết: "Tin nóng, Trấn Thành đứng về phía chị Hằng vạch mặt Võ Hoàng Yên và chỉ mặt *** nghệ sĩ hèn nhát". Bài đăng này ngay lập tức thu hút cả trăm lượt tương tác. Bên dưới đa phần tin vào nội dung trên và cho rằng MC Trấn Thành thật sự lên tiếng về vụ việc. Những người này còn liệt kê danh sách nghệ sĩ ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng để tiếp tục ca ngợi. Trong khi đó, những người vướng phải lùm xùm với bà Hằng thì sẽ bị tẩy chay và bôi nhọ bằng nhiều hình ảnh khó nhìn.

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Hàng loạt hình ảnh của những nghệ sĩ lên tiếng chỉ trích bà Hằng - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên trên thực tế, hình ảnh được đăng kèm thông tin Trấn Thành ủng hộ bà Hằng là hình ảnh khi nam MC này dẫn chương trình truyền hình. Đây không phải là hình ảnh mới nhất được đăng trên Facebook cũng như Fanpage của nam nghệ sĩ. Và Trấn Thành gần như im hơi lặng tiếng, chưa từng có phát ngôn nào liên quan đến sự việc.

Kể từ thời điểm tố giác vụ việc Võ Hoàng Yên lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hàng trăm tỷ đồng, bà Nguyễn Phương Hằng - vợ ông Dũng "lò vôi" nhận được nhiều sự ủng hộ. Hàng loạt hội nhóm được lập ra với lượt tham gia từ vài chục đến vài trăm nghìn người. Thế nhưng, không ít những bài đăng bôi nhọ nghệ sĩ, xúc phạm danh dự người khác được lan truyền trong các hội nhóm này.

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Các hội nhóm ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng rất nhiều - Ảnh chụp màn hình
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Trong các hội nhóm này, fan bà Hằng liên tục cập nhật tên của các nghệ sĩ ủng hộ và không ủng hộ nữ đại gia - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, hành động lôi kéo những người không liên quan vào cuộc của hội nhóm này đã khiến một nam diễn viên bị ảnh hưởng trầm trọng. Cụ thể, hội nhóm này được cho là đã đem một đoạn phim do một hãng phim tổ chức sản xuất có ông Võ Hoàng Yên làm diễn viên. Trong đoạn phim này, vai diễn do ông Yên thủ vai đã chữa mù cho một thanh niên (do diễn viên Bùi Công Danh thủ vai). Đoạn clip này sau đó bị thêu dệt là "nam diễn viên Bùi Công Danh giả mù cho ông Yên chữa bệnh lừa gạt người dân", nghệ sĩ Hồng Ánh được cho là người gây ra hiểu lầm này đầu tiên. Nam diễn viên Công Danh sau đó đã bị người hâm mộ bà Hằng tấn công một cách vô lý, khiến công việc bị ảnh hưởng trầm trọng. Sự việc đến nay vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi người hâm mộ bà Hằng liên tục tấn công những người không liên quan.

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Chính những hội nhóm như thế này đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của một vài nghệ sĩ không liên quan - Ảnh chụp màn hình

Hiện những lùm xùm xoay quanh bà Phương Hằng và giới nghệ sĩ vẫn chưa có dấu hiêu hạ nhiệt, nhiều người vẫn quan tâm và đón chờ những tình tiết mới của câu chuyện "dài tập" này.

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Từ khóa:   bà Phương Hằng Võ Hoàng Yên Trấn Thành

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