Luật sư nói gì về các phát ngôn trong màn 'khẩu chiến' của bà Nguyễn Phương Hằng?

Trong livestream hôm 11/5, nữ đại gia đã thẳng thừng tuyên bố rất gay gắt: "Nhân danh là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam, từ hôm nay tôi cấm tất cả giới văn nghệ sĩ đến Đại Nam để quay phim, chụp ảnh, làm cảnh. Hơn 10 năm nay, giới nghệ sĩ nhờ tôi rất nhiều để đến Đại Nam quay phim, chụp hình, làm kịch, làm hài, làm đủ các thứ. Từ hôm nay, tôi tuyên bố sẽ không hỗ trợ bất cứ dịch vụ nào với giới văn nghệ sĩ, kịch sĩ nếu họ đến Đại Nam”.

Thời điểm hiện tại, những ồn ào liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng thu hút được đông đảo sự chú ý của cư dân mạng. Bên cạnh màn kiện tụng, tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo, những lùm xùm, thị phi giữa nữ doanh nhân với một vài nghệ sĩ Việt cũng nổ ra rất gay gắt.

Trao đổi với phóng viên báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Vũ Tuấn (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho rằng: “Với phát ngôn của Bà Nguyễn Phương Hằng, xét dưới góc độ một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ liên quan đến cho thuê địa điểm, phim trường, cảnh quan sẵn có để quay phim, chụp hình, làm cảnh… Bà Hằng (người đại diện theo pháp luật của công ty Đại Nam) hoàn toàn có quyền từ chối ký kết hợp đồng cung cấp các dịch vụ này. Tuy nhiên, cũng cần phải xem rằng công ty Đại Nam có đăng ký ngành nghề liên quan và có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ cho thuê địa điểm hay không. Ở một góc độ khác, các nghệ sĩ với tư cách là khách du lịch và nếu có tới khu du lịch Đại Nam để thực hiện các hoạt động du lịch của mình thì được Luật du lịch 2017 bảo vệ. Trường hợp bị từ chối phục vụ mà không vì lý do chính đáng theo luật có thể là dấu hiệu của sự phân biệt đối xử đối với khách du lịch".

Khu du lịch Đại Nam - Ảnh: Internet

Theo lời của luật sư Tuấn thì về mặt pháp lý, bà Hằng có quyền phát ngôn cũng như bày tỏ quan điểm cá nhân của mình về sự yêu – ghét đối với một số đối tượng nào đó, pháp luật không thể can thiệp. Bản thân các quy định, chế tài xử lý đối với hành vi phân biệt đối xử với khách du lịch (nếu có) cũng tương đối nhẹ. Tuy nhiên, ở góc độ là một doanh nhân, bà Hằng cần cân nhắc và đưa ra những phát ngôn phù hợp, thận trọng hơn, bởi sức ảnh hưởng của nghệ sĩ đối với công chúng, người hâm mộ là tương đối lớn. Rất có thể họ cũng là những người nằm trong phân khúc khách hàng, người tham quan du lịch của khu du lịch Đại Nam.

Chia sẻ thêm về vấn đề này, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng luật Chính Pháp nêu quan điểm: "Đây là phát ngôn thiếu chuẩn mực và không phù hợp với môi trường kinh doanh trong xã hội văn minh. Nhiều người khá bất ngờ, thậm chí bị sốc vì phát ngôn này bởi những chuyện như thế chưa từng xảy ra trong đời sống xã hội. Những nhà đầu tư lớn, họ thường khiêm nhường và coi trọng khách hàng của mình. Những người khách đến để mua hàng hóa, hưởng dịch vụ sẽ khiến cho họ giàu có hơn, tiếng tăm hơn và thể hiện được vị thế xã hội. Nếu chỉ vì mâu thuẫn cá nhân hoặc vì quan điểm cá nhân khác nhau mà “cấm cửa” đối với tất cả nghệ sĩ thì có thể đây là thái độ thể hiện một sự xúc phạm giới nghệ sĩ, đồng thời là một hành xử thiếu chuẩn mực, không tương xứng với vị thế của một người sở hữu nhiều tài sản như vậy".

Theo ông Cường, với những người có vị thế trong xã hội, có nhiều ảnh hưởng trong xã hội, những phát ngôn, lời nói, hành động của họ cần phải có chuẩn mực, thậm chí phải mẫu mực cho “xứng tầm”, bởi quan điểm thái độ, cách ứng xử của những người có sức ảnh hưởng trong xã hội có thể tác động nhiều đối với những người khác.