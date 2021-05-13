Lùm xùm 'cợt nhả' về nhan sắc CEO nữ trên truyền hình: 'Các Shark lấy quyền gì để nói như thế? Quyền đàn ông? Hay quyền làm sếp nam?'

Xã hội 13/05/2021 14:15

Sau loạt phát ngôn bị cho là cợt nhả trên sóng truyền hình trong tập 2 Thương vụ bạc tỷ, các Shark bị cư dân mạng chỉ trích là thiếu lịch sự, thậm chí cho rằng đây là hành động khiếm nhã. Mới đây, một số người nổi tiếng cũng đã lên tiếng về câu nói: "Cứ xanh, sạch xinh là được" của các nhà đầu tư.

Phân đoạn gây tranh cãi nhất trong chương trình Shark Tank Việt Nam chính là khi Shark Phú buông lời "thả thính" Nguyễn Thị Thu Hằng - CEO nữ xinh đẹp kêu gọi đầu tư với sản phẩm xe đạp trợ lực điện Wiibike. Khi Thu Hằng vừa xuất hiện, shark Phú đã cười rất vui vẻ. Đến lúc được hỏi có thấy gì đặc biệt ở sản phẩm không, ông trả lời "rất không đúng trọng tâm" câu hỏi: "Anh chỉ mải nhìn em nên chẳng thấy gì ở chiếc xe cả". 

Ngay sau đó, đến lúc Shark Hưng lên xem xét sản phẩm, lại bất ngờ xuất hiện thêm một câu mang tính chất "bông đùa" không được lòng cư dân mạng. Vị này nói: "Lên đây xem để hỏi cho vui thôi chứ lúc đi vào đã thấy shark Phú cười thì đã biết deal này nhanh thôi. Giải pháp thì xanh, startup thì xinh". 

Tiếp lời của Shark Phú, nhà đầu tư Nguyễn Xuân Phú nhanh chóng "chốt đơn": "Em không cần giải thích gì thêm về bussiness. Với anh chỉ cần liếc mắt là biết bussiness nào rồi. Anh không quan tâm đến bussiness, không quan tâm đến sản phẩm. Anh đang quan tâm đến mỗi em thôi. Anh chốt thế này, 1,5 tỷ cho 10% cổ phần". 

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Nhiều cuộc tranh cãi nổ ra sau các phát ngôn của Shark Phú và Shark Hưng - Ảnh: Internet

Việc shark Phú có những câu nói "thả thính" nữ CEO xinh đẹp Nguyễn Thị Thu Hằng ngay trên sóng truyền hình đã khiến cư dân mạng nổ ra tranh cãi. Đến thời điểm hiện tại, sau 3 ngày lên sóng, đã có thêm một số fan page chia sẻ về vấn đề này và nhận được nhiều phản ứng trái chiều từ người xem.

Hàng loạt cái tên "đình đám" trong giới giải trí Việt cũng lên tiếng bàn luận xoay quay vấn đề này. 

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Quản lý của Cô em trendy Khánh Linh cũng chia sẻ đầy ẩn ý về quan điểm 'xanh, sạch, xinh' của Shark Phú - Ảnh chụp màn hình
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Hot Vlogger Vũ Dino cũng nêu rõ quan điểm về vấn đề ngoại hình khi xem chương trình - Ảnh chụp màn hình
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Ngọc Thanh Tâm còn gắt hơn khi đặt ra câu hỏi: 'Các Shark lấy quyền gì để nói như thế? Quyền đàn ông? Hay quyền làm sếp nam?' - Ảnh chụp màn hình

Nhiều người cho rằng việc shark Phú là một người đàn ông đã có gia đình nên khi có những câu nói bỡn cợt đối với thí sinh kêu gọi đầu tư trên một chương trình kinh doanh là điều không thể chấp nhận. Thậm chí trong bài viết của Ngọc Thanh Tâm, cô nàng còn nhận định đây là hành động sexual harassment (quấy rối tình dục) cấp độ nhẹ, đồng thời đề cập đến vấn đề nữ quyền trong thời đại ngày nay.  

Trước những quan điểm của những blogger, người mẫu, diễn viên nổi tiếng, cư dân mạng lại tiếp tục nổ ra tranh cãi. Một số người hoàn toàn ủng hộ suy nghĩ của những nhân vật kể trên vì cho rằng đối với một chương trình truyền hình về đầu tư kinh doanh thì phát ngôn như vậy làm giảm độ chuyên nghiệp, hơn thế câu nói "xanh, sạch, xinh là được" cũng khiến nhiều người liên tưởng đến vấn đề nhạy cảm. 

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Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ủng hộ trước quan điểm của Ngọc Thanh Tâm - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng mọi chuyện đang bị quan trọng hóa quá mức. Họ cho rằng đây đơn thuần chỉ là một lời khen và không hề có ý trêu ghẹo hay ảnh hưởng đến "nữ quyền" như các bài viết kể trên nêu lên. Đồng thời, qua theo dõi chương trình, một số người còn nghĩ nữ CEO Thu Hằng nên vui vì được khen xinh đẹp. 

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Một số cư dân mạng cho rằng không nên quan trọng hóa vấn đề lên như vậy - Ảnh chụp màn hình

Trước những quan điểm trái chiều từ nhiều phía, bà Lê Hạnh - Giám đốc sản xuất chương trình Shark Tank cho biết, ê-kíp chương trình đang họp xem xét lại vấn đề, và hiện chưa đưa ra bình luận gì thêm.

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Từ khóa:   Shark Tank Việt Nam Shark Phú Ngọc Thanh Tâm

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