Bé trai 6 tuổi ở Sóc Trăng nhiều lần bị cha dượng bạo hành, cầm thuốc châm vào mặt và đùi, dùng dao gây thương tích trên ngực và vai một cách dã man.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 12/5, Công an tỉnh Sóc Trăng đã báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả xác minh, xử lý ban đầu vụ bạo hành, gây thương tích cho trẻ em xảy ra tại xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên hồi cuối tháng 4/2021.

Nghi phạm của vụ án là N.H.V. (41 tuổi, trú ấp Trần Minh Quyền, xã Ngọc Tố), nạn nhân là cháu N.T.H. (6 tuổi, con riêng của vợ).

Theo Báo cáo của Công an tỉnh Sóc Trăng, nghi phạm và chị N.T.B.L. kết hôn vào tháng 11/2020. Ngày 27/4/2021, Công an xã Ngọc Tố nhận được thông tin cháu H. bị V. bạo hành nên tổ chức xác minh, làm rõ. Tại cơ quan công an, V. thừa nhận nhiều lần bạo hành, gây thương tích cho cháu H. bằng nhiều hình thức.

Bé H. bị bạo hành nhiều lần - Ảnh: Doanh nhân Việt Nam

Lần gần đây nhất xảy ra vào 21/4 sau khi đi nhậu về, V. dùng dao Thái Lan gây thương tích ở ngực và bả vai cháu H. Trước đó, V. đã 5 lần dùng điếu thuốc lá cháy châm vào mặt, đùi, bẹn của cháu H, thậm chí, ôm cháu H quăng xuống nền xi măng khiến cháu bé bị sưng nề vùng đầu. Đối với các vết thương khác trên người H, Vũ khai do bất cẩn, làm đổ nước sôi gây bỏng. Qua giám định, tỉ lệ thương tích cháu H. là 9%.

Vết thương ở phần đùi của cháu bé do nước sôi gây bỏng, ở phần vai bị V. dùng dao Thái Lan làm bị thương - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Về nguyên nhân hay đánh cháu H., V. khai do có uống rượu nên tức giận cháu H. vì cháu lì, hay đánh con chung của V. và vợ.

Khi được gọi lên để lấy lời khai, lúc đầu người vợ không hợp tác với cơ quan điều tra nhằm che giấu hành vi vi phạm pháp luật của chồng. Sau khi cảnh sát thuyết phục, chị L. thừa nhận biết V. hành hạ H. nhưng không dám báo công an. Hiện, H. được cơ quan chức năng giao cho cậu ruột và một người bà ở xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên chăm sóc.

