Đề xuất đưa bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục vào trung tâm bảo trợ xa địa bàn quận em từng sống

Xã hội 24/02/2021 10:41

Liên quan đến vụ việc bé gái 12 tuổi bị bạo hành và xâm hại tình dục, hiện phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Hà Đông đang xin ý kiến để đưa cháu B. và em trai vào trung tâm bảo trợ nằm xa địa bàn quận này.

Sự việc cháu N.H.B. (12 tuổi, trú tại Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội) bị mẹ đẻ là Hoàng Thị Thu Huyền (34 tuổi) bạo hành và người tình của cô là Phạm Thanh Tùng (31 tuổi, trú tại Vạn Phúc, Hà Đông) xâm hại tình dục đang gây xôn xao dư luận mấy ngày qua.

Trước sự việc trên, lãnh đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, bị can Phạm Thanh Tùng đã bị bắt tạm giam còn Hoàng Thị Thu Huyền bị khởi tố, tuy nhiên được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ. Đồng thời, người đàn bà này đang nằm trong diện theo dõi của chính quyền địa phương vì nghi án là “con nghiện”. Tâm lý cô cũng bất ổn sau sự việc con bị bạo hành.

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Cháu B. và những vết thương khắp cơ thể do bị bạo hành - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị 

Sau khi vụ việc cháu B được phát giác, các cơ quan chức năng ở địa phương đã tập trung đưa ra phương án giải quyết cho tương lai các cháu.

Ban đầu, địa phương đề xuất phương án đưa 2 con lớn của Huyền vào Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Hà Cầu. Đây là nơi gần nhà và trường học của B. hiện tại nhưng vì bé gái đang trong tình trạng tâm lý nặng nề, sợ trở lại trường cũ bị bạn bè bàn tán. Thế nên phương án này chưa được hợp lý.

Sau đó, đơn vị này đề xuất đưa 2 cháu vào trung tâm bảo trợ trẻ em ở xa quận Hà Đông để tránh dư luận xấu. Tuy nhiên, phương án này vượt quá thẩm quyền của quận Hà Đông nên quận đang xin ý kiến chỉ đạo từ TP Hà Nội để giải quyết.

Trước đó, vào ngày 21/2, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Phạm Thanh Tùng để điều tra, làm rõ về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và Hoàng Thị Thu Huyền về hành vi "Hành hạ con".

Tại cơ quan công an, Tùng khai có quan hệ tình cảm với Huyền và thường xuyên đến ăn, ở, chăm sóc con hộ cô ở phường Hà Cầu, quận Hà Đông.

Từ tháng 5/2020 đến tháng 1/2021, Tùng nhiều lần dùng vũ lực ép B. quan hệ tình dục còn Huyền thường xuyên sử dụng dây điện, gậy tre đánh vào chân, tay và lưng con gái khi không nghe lời.

Cho đến 20/1, ông Tuấn (bác ruột B.) phát hiện và gặng hỏi cháu thì mới biết rõ sự tình. Ngay lập tức, ông đã báo với bố ruột B. và gia đình quyết định gửi đơn trình báo vụ việc đến cơ quan công an phường Hà Cầu. Được biết, bố mẹ B. đã ly hôn từ năm 2009.

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UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND quận Hà Đông cùng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu xác minh, xử lý vụ bạo hành trẻ em tại quận Hà Đông.

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