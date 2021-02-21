Hà Nội: Xác minh, xử lý vụ bé gái nghi bị mẹ đẻ bạo hành trước ngày 23/2

Xã hội 21/02/2021 09:08

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND quận Hà Đông cùng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu xác minh, xử lý vụ bạo hành trẻ em tại quận Hà Đông.

Liên quan đến vụ việc bé gái 12 tuổi bị bạo hành và nghi bị người tình của mẹ xâm hại tình dục ở Hà Đông, Hà Nội, ngày 20/2, UBND quận Hà Đông (Hà Nội) đã có thông tin về vụ việc.

Theo đó, vào khoảng 16h30’ ngày 24/1, Công an phường Hà Cầu (Hà Đông) nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Thanh T. về việc con gái anh là cháu Nguyễn Hải B. (SN 2009) bị bạo hành và xâm hại tình dục.

Trong đơn trình báo của anh T. thể hiện, suốt thời gian cháu bé ở cùng mẹ, chị H. có quan hệ tình cảm và sống chung với bạn trai sinh năm 1990 thường trú tại phường Vạn Phúc (Hà Đông). 2 người thường xuyên bạo hành cháu B. vô cùng dã man, thậm chí “người tình” của mẹ còn nhiều lần xâm hại tình dục em.

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Những vết thương của bé B. nghi do bị bạo hành - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị 

Nhận được tin báo, công an phường đã khẩn trương tiến hành các biện pháp xác minh ban đầu, báo cáo Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông làm rõ vụ việc.

Cơ quan điều tra xác định bố cháu B. là Nguyễn Thanh T. (SN 1984, trú tại phường Hà Cầu, Hà Đông), là thợ sửa xe máy.

Mẹ cháu bé là Hoàng Thị Thu H. (SN 1987, sống tại nhà tạm khu giãn dân phường Hà Cầu), không có công việc, là đối tượng nghiện ma túy thuộc diện quản lý của công an phường.

Trước đó, khoảng tháng 5/2020, cháu B. ở cùng với mẹ và 2 em trai, thuê và sinh sống tại căn hộ phòng 2008, chung cư Hoàng Gia (phường Quang Trung, quận Hà Đông).

Từ tháng 7 năm 2020, mẹ con chị H. chuyển về ở tại số 14 ngõ 2 tổ dân phố Cầu Đơ 4 (phường Hà Cầu).

Giữa năm 2020, chị H. bị Công an quận Hà Đông bắt và khởi tố vì tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” nhưng vụ án chưa đưa ra xét xử do chị H. đang trong thời gian mang thai. Hiện nay người này mới sinh con được khoảng 10 ngày.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, lực lượng chức năng đã tiến hành đưa cháu bé đi giám định sức khỏe tại Bệnh viện Thiên Đức và Viện khoa học hình sự (Bộ Công an), đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ đến cơ quan điều tra Công an quận Hà Đông để giải quyết theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Trong quá trình Công an Quận Hà Đông đang xác minh, điều tra vụ việc, bé B. đã được cách ly ra khỏi mẹ và giao cho bác họ bên ngoại là anh Nguyễn Ngọc T. đưa về chăm sóc tại nhà ở phường Hà Cầu.

Trong khi đó, bố cháu B. và gia đình bên ngoại của cháu B. có nguyện vọng đưa cháu và em cháu là Hoàng Hải Đ. (SN 2012) vào Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi Hà Cầu vì gia đình không có điều kiện chăm sóc.

Liên quan đến vụ việc này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đã chỉ đạo UBND quận Hà Đông chỉ đạo Công an quận Hà Đông, các đơn vị liên quan nhanh chóng xác minh vụ việc, xử lý kịp thời, báo cáo kết quả với UBND TP trước ngày 23/2/2021. 

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Ngày 19/2, Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) cho biết, đang điều tra làm rõ thông tin về việc bé gái N.H.B. (ở phường Hà Cầu, quận Hà Đông) thường xuyên bị mẹ đẻ và “người tình” bạo hành.

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