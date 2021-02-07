Bé trai 7 tuổi ở Hà Nội nghi bị bố ruột bạo hành khiến cư dân mạng phẫn nộ

Xã hội 07/02/2021 23:26

Một tài khoản Facebook đã đăng tải bài viết về một bé trai có nhiều thương tích trên cơ thể, được cho là bị bố ruột đánh đập với nhiều vết thương khiến cư dân mạng xôn xao, bức xúc.

Ngày 7/2, Công an phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội cho biết, đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, giải quyết vụ một bé trai 7 tuổi bị cha bạo hành.

Cùng ngày, một tài khoản Facebook đã đăng tải bài viết, hình ảnh về bé trai 7 tuổi có nhiều thương tích trên cơ thể. Trong lúc đi chợ, người đăng tải đã gặp 2 mẹ con bé trai nói trên. Theo chia sẻ từ chủ tài khoản này: "Em bé là con của chị bán chả cá, 7 tuổi, người bé tý tẹo, thương tích đầy người. Chạm vào đâu em cũng kêu đau. Hỏi ra mới biết em bị chính bố ruột đánh và hành hạ rất nhiều lần rồi, đánh những lúc mẹ không có nhà hoặc mẹ đi bán hàng."

Bé trai 7 tuổi ở Hà Nội nghi bị bố ruột bạo hành khiến cư dân mạng phẫn nộ - Ảnh 1
Thông tin bài viết đang khiến cộng đồng mạng xôn xao - Ảnh: Internet
Bé trai 7 tuổi ở Hà Nội nghi bị bố ruột bạo hành khiến cư dân mạng phẫn nộ - Ảnh 2
Hình ảnh được cho là của bé trai bị bạo hành - Ảnh: Internet
Bé trai 7 tuổi ở Hà Nội nghi bị bố ruột bạo hành khiến cư dân mạng phẫn nộ - Ảnh 3
Thương tích trên người bé trai - Ảnh: Internet

Theo Công an phường Sài Đồng, đơn vị đã nắm được thông tin vụ việc và đã vào cuộc, báo cáo vụ việc với cấp trên để xử lý theo quy định.

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