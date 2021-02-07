Hỏa tốc: Từ 6h ngày 8/2, người lao động muốn rời Quảng Ninh phải có kết quả âm tính Covid-19

Từ 6h sáng 8/2, bất kỳ người dân nào muốn rời khỏi Quảng Ninh phải có giấy xét nghiệm âm tính với nCoV của cơ sở y tế có thẩm quyền.

Tối ngày 7/2, UBND tỉnh Quảng Ninh ra công văn hỏa tốc về việc điều chỉnh phương án tổ chức hoạt động vận tải phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Theo đó, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các trường hợp muốn rời khỏi Quảng Ninh phải được phép của thủ trưởng đơn vị; kê khai y tế và có phiếu xét nghiệm âm tính với nCoV của cơ sở y tế có thẩm quyền công bố trước khi ra khỏi địa bàn tỉnh; sau khi trở lại Quảng Ninh phải được các cơ sở y tế của tỉnh kiểm tra, xác nhận cụ thể thì mới được gia nhập cộng đồng và đi làm tại đơn vị trên địa bàn.

Ngoài ra, cũng trong công văn này, tỉnh quyết định tạm dừng hoạt động kinh doanh vận tải khách công cộng liên tỉnh trừ các trường hợp đặc biệt, như: Xe cứu thương; xe thực thi công vụ được cơ quan có thẩm quyền cho phép; xe của các cơ quan ngoại giao; xe đưa đón công nhân; xe chở người đi tỉnh khác khám bệnh phải có giấy chuyển viện của các bệnh viện; xe đón người đi chữa bệnh về phải xuất trình giấy ra viện.

Trước đó, tỉnh Quảng Ninh đãcho phép các tuyến vận tải vận chuyển hành khách bằng đường bộ và đường thủy được hoạt động trở lại từ 12h ngày 6/2.

Theo báo cáo của Sở GTVT Quảng Ninh, sau khi UBND tỉnh Quảng Ninh đồng ý cho một số tuyến vận tải liên tỉnh hoạt động trở lại đã phát sinh một số tình huống phức tạp, khó kiểm soát trong công tác phòng chống dịch COVID-19, tiềm ẩn nguy cơ sẽ lây nhiễm trên các phương tiện vận tải hành khách, đặc biệt là phần lớn các đơn vị ngoài tỉnh không thực hiện theo phương án phòng chống dịch của tỉnh.

Kể từ ngày 28/1 đến chiều ngày 7/2, tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 47 bệnh nhân Covid-19. Tỉnh đã phong toả 14 xã, phường của thị xã Đông Triều và đảo Cái Bầu ở huyện Vân Đồn. Các TP Hạ Long, TP Cẩm Phả, TP Uông Bí cũng có khu vực bị phong tỏa vì liên quan đến ca Covid-19.

Tối 7/2, Việt Nam có thêm 16 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng Bản tin 18h ngày 7/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, có 16 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng ghi nhận tại Hải Dương. Việt Nam hiện có 2.001 bệnh nhân.

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