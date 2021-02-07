Tối 7/2, Việt Nam có thêm 16 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng

Bản tin 18h ngày 7/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, có 16 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng ghi nhận tại Hải Dương. Việt Nam hiện có 2.001 bệnh nhân.
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Cụ thể, số ca mắc ở Việt Nam:
- Tính đến 18h ngày 7/2: Việt Nam có tổng cộng 1111 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 418 ca.
- Tính từ 6h đến 18h ngày 7/2: 16 ca mắc mới, trong đó có 0 ca nhập cảnh được cách ly ngay.
Thông tin ca mắc mới: 16 ca mắc mới (BN1986-BN2001) là các ca cộng đồng tại Hải Dương. Cụ thể:
- 15 trường hợp (BN1986-BN2000) là F1, liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đã được cách ly tập trung, kết quả xét nghiệm lần 1 ân tính với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 7/2/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện 15 bệnh nhân này đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương
- 1 trường hợp (BN2001) là F1 BN1711, liên quan đến ổ xã Lê Ninh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, đã được cách ly tập trung ngày 29/1/2021, kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 30/1/2021 bệnh nhân âm tính với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm lần 2 ngày ngày 7/2/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.
Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 83.104, trong đó:
- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 759
- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 24.098
- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 58.247.