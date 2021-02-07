Tối 7/2, Việt Nam có thêm 16 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng

Bản tin 18h ngày 7/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, có 16 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng ghi nhận tại Hải Dương. Việt Nam hiện có 2.001 bệnh nhân.

Cụ thể, số ca mắc ở Việt Nam: - Tính đến 18h ngày 7/2: Việt Nam có tổng cộng 1111 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 418 ca. - Tính từ 6h đến 18h ngày 7/2: 16 ca mắc mới, trong đó có 0 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Thông tin ca mắc mới: 16 ca mắc mới (BN1986-BN2001) là các ca cộng đồng tại Hải Dương. Cụ thể: - 15 trường hợp (BN1986-BN2000) là F1, liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đã được cách ly tập trung, kết quả xét nghiệm lần 1 ân tính với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 7/2/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện 15 bệnh nhân này đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương - 1 trường hợp (BN2001) là F1 BN1711, liên quan đến ổ xã Lê Ninh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, đã được cách ly tập trung ngày 29/1/2021, kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 30/1/2021 bệnh nhân âm tính với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm lần 2 ngày ngày 7/2/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 83.104, trong đó: - Cách ly tập trung tại bệnh viện: 759 - Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 24.098 - Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 58.247. '20 ca nhiễm COVID-19 trong sân bay Tân Sơn Nhất' là tin giả Ngày 7/2, trên mạng xã hội lan truyền thông tin "nội bộ" rằng TP.HCM có thêm 20 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 và Sở Y tế đang phải họp khẩn. Tuy nhiên, thông tin này hoàn toàn không đúng sự thật. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/toi-7-2-viet-nam-co-them-16-ca-mac-moi-covid-19-trong-cong-dong-395576.html Theo Lan Anh (TH) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/toi-7-2-viet-nam-co-them-16-ca-mac-moi-covid-19-trong-cong-dong-395576.html