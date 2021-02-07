Bình Định: Truy tìm khẩn những người đi chung xe khách với F1 từ TP.HCM về

Tỉnh Bình Định đã phát thông báo khẩn tìm những người đi trên chuyến xe Tân Xuân Phúc từ TP.HCM về Bình Định ngày 6/2/2021 liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất.

Cụ thể, ngày 7/2, Sở Y tế tỉnh Bình Định đã phát thông báo khẩn, khuyến cáo những người đi trên chuyến xe Tân Xuân Phúc, biển số 81B-01644, từ TP.HCM về Bình Định ngày 6/2/2021, trong thời gian từ 8 - 23 giờ khẩn trương liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ.

Đồng thời, người dân địa phương cần ý thức gọi điện qua đường dây nóng đến các số 18009271 (Sở Y tế), 0888717559 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Định), cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình.

Bên cạnh đó, Sở Y tế đề nghị những người đi trên chuyến xe Tân Xuân Phúc nói trên khai báo y tế trực tuyến tại http://tokhaiyte.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe; cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid-19: http://www.bluezone.gov.vn.

Theo ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định, thông báo khẩn tìm người đi trên chuyến xe Tân Xuân Phúc vào thời gian trên để tìm người có liên quan đến trường hợp F1 của ca dương tính với Covid-19 là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất.

Một bệnh nhân COVID-19 tiên lượng rất xấu, 4 ca diễn biến nặng Sáng 7/2, Tiểu ban Điều trị (Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19) thông tin, trong số các bệnh nhân nhiễm dịch COVID-19 đang được điều trị, hiện có 5 bệnh nhân nặng trong đó một trường hợp tiên lượng rất nặng.

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