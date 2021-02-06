Thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng tại Bình Dương

Bình Dương vừa ghi nhận thêm một ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng là nam thanh niên 28 tuổi.

Theo thông tin từ ngành Y tế tỉnh Bình Dương, sáng nay ngày 6/2, Viện Pasteur TP.HCM xác nhận, Bình Dương đã có thêm 1 ca dương tính với SARS–CoV-2 trong cộng đồng tại địa phương này.

Ca mắc dương tính này là nam thanh niên tên L.T.A, sinh năm 1993 cư trú tại Khu C2, Chung cư Ehome 4, đường Vĩnh Phú 41, khu phố Hòa Long, P.Vĩnh Phú, TP.Thuận An. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Củ Chi, TP.HCM.

Hiện, ngành Y tế Bình Dương đã tiến hành điều tra 2 người nhà tiếp xúc gần với ca bệnh để cách ly và đang khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh. Sáng 6/2/2021, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa khu chung cư mà ca mắc này sinh sống.

Tính đến nay, Bình Dương ghi nhận 6 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng, trong đó, có 2 chuyên gia nước ngoài mắc COVID-19 được cách ly ngay khi nhập cảnh.

Sáng 6/2, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19, 3 bệnh nhân tại Điện Biên đã âm tính Sáng 6/2 là buổi sáng thứ 2 không có ca mắc COVID-19 tại Việt Nam. Tối qua, Bộ Y tế cho biết, 3 bệnh nhân tại Điện Biên đã âm tính với virus SARS-CoV-2.

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