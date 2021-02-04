Người dân lo lắng vì công văn cách ly công dân từ TP.HCM, Bình Dương về quê ăn Tết

Ngày 3/2, UBND TP Buôn Ma Thuột đã ban hành văn bản yêu cầu các công dân đi về từ các tỉnh, thành đã công bố dịch như: TP.HCM, Hải Dương, Gia Lai, Bình Dương, Hà Nội, Quảng Ninh, ... thì buộc phải cách ly tại nhà 21 ngày.

Sáng ngày 4/2, ông Đoàn Ngọc Thượng, Phó chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, sẽ có điều chỉnh và hướng dẫn cụ thể hơn công văn hướng dẫn cách ly y tế tại nhà đối với các trường hợp từ vùng đang có dịch về thành phố (đã ban hành ngày 3/2). Theo công văn trước đó, UBND TP Buôn Ma Thuột yêu cầu các trường hợp đi về từ các tỉnh, thành đã công bố dịch như: Hải Dương, Gia Lai, Bình Dương, Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hòa Bình, Bắc Giang, TP HCM, Hải Phòng và các trường hợp đi về từ các tỉnh, thành khác có liên quan đến ca bệnh, liên quan đến vùng dịch thì buộc phải cách ly tại nhà 21 ngày. Yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của xã, phường khẩn trương rà soát lập danh sách và ban hành quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế và tổ chức thực hiện ngay việc cách ly y tế tại nhà.

Công văn của UBND TP Buôn Ma Thuột ngày 3/2/2021 Theo UBND TP Buôn Ma Thuột, trước diễn biến mới của dịch Covid-19, đặc biệt biến thể mới của virus có tốc độ lây lan nhanh, trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhu cầu đi lại giữa các tỉnh, thành phố tăng cao, tăng nguy cơ lây nhiễm dịch ra cộng đồng, thành phố cần triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, phát hiện cách ly kịp thời đối với các trường hợp đến/về từ các vùng đang có dịch. UBND TP Buôn Ma Thuột cũng yêu cầu triển khai kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế; không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Yêu cầu hàng ngày báo cáo số trường hợp đã ra quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế và cấp giấy xác nhận đã hoàn thành thời gian cách ly y tế về UBND TP Buôn Ma Thuột.

Sau khi văn bản đăng tải trên mạng xã hội, đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng và hàng ngàn người dân TP Buôn Ma Thuột đang học tập, làm việc tại TP.HCM, Bình Dương… đã và đang chuẩn bị về quê đón Tết. Do đó, trong sáng nay UBND TP Buôn Ma Thuột sẽ họp và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo để hướng dẫn, bổ sung và điều chỉnh công văn cho phù hợp. Theo thông tin từ Người Lao Động, công văn bổ sung theo hướng, không phải toàn thể công dân từ TP.HCM, Bình Dương… về phải cách ly tại nhà 21 ngày mà là công dân sinh sống ở các địa bàn có dịch (các quận, huyện) mới phải các ly tại nhà theo quy định. Bên cạnh đó, văn bản cũng sẽ bổ sung việc khuyến cáo người dân ở các tỉnh có dịch bệnh diễn biến phức tạp như: Hải Dương, Quảng Ninh, Gia Lai thì không nên về, ai ở đâu, ở yên tại đó.

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