Một người đàn ông ở Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, đã xét nghiệm PCR dương tính nCoV trong sáng 2/1.

Kết quả xét nghiệm của người đàn ông này do Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội thực hiện, mang ý nghĩa khẳng định. Bộ Y tế chưa ghi nhận trường hợp này.

Theo điều tra dịch tễ: Ngày 27/1, người đàn ông này và vợ đã tiếp xúc bệnh nhân 1814 khi đến phòng công chứng số 3-6 phố Duy Tân. Sau đó, anh về nhà, gặp hai con. Ngày 1/2, anh được lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Đây là trường hợp dương tính thứ 20 trên địa bàn Hà Nội tính từ ngày 28/1 đến sáng nay 2/2. Trong đó, 19 trường hợp đã được Bộ Y tế ghi nhận, đều liên quan ổ dịch ở Hải Dương và Quảng Ninh. Các trường hợp này đều có khả năng liên quan tới biến thể nCoV Anh có tốc độ lây lan nhanh.

Một người đàn ông 41 tuổi đã có kết quả dương tính sáng nay - Ảnh minh họa: Internet

Bộ Y tế sáng 2/2 cũng đã ghi nhận thêm một ca nhiễm mới ở Hải Dương. Trong 6 ngày từ 28-2/2, Bộ Y tế ghi nhận 271 ca nhiễm cộng đồng, ở 10 tỉnh thành gồm Hải Dương (206), Quảng Ninh (30), Hà Nội (19), Gia Lai (6), Bắc Ninh (3), Hòa Bình (2), Bình Dương (2), TP HCM, Hải Phòng, Bắc Giang mỗi nơi một ca.

Tổng số ca nhiễm trên toàn quốc lên 1.851, số khỏi 1.460, số tử vong do Covid-19 là 35, bốn người tử vong sau ba đến bốn lần xét nghiệm âm tính.

Hà Nội 'ùn tắc' xét nghiệm COVID-19 Do diễn biến dịch nhanh khiến số mẫu xét nghiệm COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội rất lớn.

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