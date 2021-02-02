Quảng Ninh: Phong tỏa tạm thời Đảo Cái Bầu ngay trong đêm

Tin nóng 02/02/2021 06:13

Đêm 1/2, UBND huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành phong tỏa tạm thời toàn bộ nội đảo Cái Bầu gồm các xã Hạ Long, Đông Xá, Bình Dân, Đoàn Kết, Đài Xuyên, Vạn Yên và thị trấn Cái Rồng.

Triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, theo thông báo hỏa tốc của Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện Vân Đồn, khu vực Đảo Cái Bầu (gồm các xã Đài Xuyên, Bình Dân, Đoàn Kết, Vạn Yên, Hạ Long, Đông Xá, thị trấn Cái Rồng) sẽ tạm thời bị phong tỏa, cách ly y tế theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Việc phong tỏa tạm thời được thực hiện kể từ 0h ngày 2/2 cho đến khi có thông báo mới.

Ông Trương Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn, cho biết: "Đảo Cái Bầu sẽ nội bất xuất, ngoại bất nhập, trừ xe của lực lượng chức năng đi làm nhiệm vụ. Khi nào không phát sinh ca mới, huyện sẽ gỡ phong tỏa".

Huyện đảo đã ghi nhận ca Covid-19 đầu tiên ngày 28/1 là bệnh nhân 1553, nhân viên an ninh sân bay Vân Đồn, sau đó lực lượng y tế đã phát hiện hơn chục ca khác ở đây.

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Quảng Ninh phong tỏa tạm thời Đảo Cái Bầu từ 0h ngày 2/2 - Ảnh minh họa: Internet

Kể từ ngày 28/1 đến tối 1/2, Quảng Ninh đã  ghi nhận 30 bệnh nhân nhiễm Covid-19. Tính đến nay, tỉnh này đã phong tỏa hai xã An Sinh, Bình Dương ở thị xã Đông Triều và mới nhất là đảo Cái Bầu ở huyện Vân Đồn. 

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, UBND huyện Vân Đồn đang tiếp tục thần tốc truy vết trên diện rộng các đối tượng liên quan đến các ca bệnh, đồng thời thực hiện cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm nhanh nhất đối với tất cả các trường hợp F1, quyết định áp dụng biện pháp cách ly tại nhà đối với tất cả các trường hợp F2, thời gian thực hiện xong trước 12h ngày 2/2. 

Quảng Ninh: Phong tỏa tạm thời Đảo Cái Bầu ngay trong đêm - Ảnh 2

Vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19, một nhóm khách hát karaoke bị 'cách ly tại chỗ'

Vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19, một nhóm khách hát karaoke bị 'cách ly tại chỗ'

Ngoài bị phạt do vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19, 14 người bao gồm khách và nhân viên quán karaoke Vườn Đào, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long đều bị cách ly tại chỗ, đồng thời tự trả phí cách ly.

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Từ khóa:   Bệnh nhân Covid-19 ở Quảng Ninh COVID-19 ở Việt Nam Covid-19 FPT

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