Chưa rõ lái xe Grab chở BN 1815 từ Nam Từ Liêm đi Đại học FPT - Hòa Lạc

Tin nóng 01/02/2021 19:07

Ngành y tế TP Hà Nội vẫn chưa có thông tin chính xác về người lái xe Grab đã chở BN 1815 đi từ quận Nam Từ Liêm đến Đại học FPT - Hòa Lạc (huyện Thạch Thất).

Liên quan đến bệnh nhân 1815 là sinh viên trường Đại học FPT, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hà Nội, lãnh đạo UBND huyện Thạch Thất thông tin, qua điều tra, có 53 F1, tuy nhiên mới chỉ có 12 người được đưa ly cách ly và lấy mẫu (đang chờ kết quả), còn lại 41 người khác ở 13 tỉnh thành thì huyện đã thông báo đề nghị truy vết tiếp. Có 60 F2 đang cách ly tại trường FPT, 493 F3 cũng được theo dõi ở trường.

Về lịch trình của sinh viên này, có 5 lượt đi xe bus từ ngày 22-28/1, danh sách những tài xế và nhân viên thu vé đã được gửi đến các quận huyện. Tuy nhiên, đáng chú ý là huyện vẫn chưa biết được lái xe Grab chở bệnh nhân này đi từ quận Nam Từ Liêm đến huyện Thạch Thất.

Từ ngày 24-28/1, có khoảng 10.000 sinh viên và cán bộ công nhân viên ở trường FPT. Thứ 6 (29/1) có khoảng 8.000 người đã về nghỉ Tết, còn lại ở trường, huyện đang giao công an huyện và xã Thạch Hoà quản lý để chờ kết quả xét nghiệm của CDC Hà Nội.

Thông tin thêm về dịch bệnh, tính đến 18h ngày 1/2, Việt Nam có thêm 31 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 30 ca ở cộng đồng ghi nhận tại Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Quảng Ninh và Bình Dương, Gia Lai và có 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Số ca nhiễm COVID-19 ở Việt Nam:

- Tính đến 18h ngày 1/2: Có tổng cộng 963 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, riêng số ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 270 ca.

- Tính từ 6h đến 18h ngày 1/2: Có 31 ca mắc mới, trong đó có 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Thông tin ca mắc mới: (BN1820-1850): 30 ca cộng đồng, trong đó tại Hải Dương (17), Quảng Ninh (5), Hà Nội (4), Gia Lai (2), Bắc Giang (1), Bình Dương (1) và 1 ca nhập cảnh cách ly ngay tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Cụ thể các ca mắc mới: 

- Hà Nội: 4 ca bệnh (BN1823-BN1826), trong đó 2 ca bệnh (BN1823, BN1824), địa chỉ thường trú tại huyện Mê Linh; 1 ca bệnh (BN1825) địa chỉ tại quận Nam Từ Liêm; BN1826 có địa chỉ tại huyện Đông Anh. 

- Quảng Ninh: 5 bệnh nhân (BN1821-BN1822, BN1847-BN1849): 2 F1 BN1553, liên quan ổ dịch sân bay Vân Đồn; 2 F1 BN1795, liên quan ổ dịch tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương và 1 F1 BN1701, liên quan ổ dịch Công ty POYUN, tỉnh Hải Dương.

- Bình Dương: 1 ca bệnh BN1843, nữ 19 tuổi, có địa chỉ tại xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, có tiếp xúc gần với BN1644.

- Hải Dương: 17 ca bệnh mắc mới (BN1827-BN1842, BN1844), trong đó 16 ca bệnh (BN1827-BN1842) là các trường hợp được xác định từ các mẫu bệnh phẩm đã được lấy trước đó tại ổ dịch Công ty POYUN và 1 ca bệnh (BN1844) liên quan ổ dịch tại huyện Ninh Giang.

- Gia Lai: 2 ca bệnh mắc mới (BN1845-BN1846), gồm bệnh nhân nữ, 31 tuổi và bệnh nhân nam, 38 tuổi, liên quan ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. 

- TP.HCM: 1 trường hợp cách ly sau nhập cảnh (BN1850) là bệnh nhân nam, 24 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Nam Phi. Ngày 17/1/2021, bệnh nhân trên từ UAE nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay QR970, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 31/1/2021, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Ha noi

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Từ khóa:   COVID-19 ở Việt Nam Covid-19 FPT Covid-19 Hà Nội

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