Chưa rõ lái xe Grab chở BN 1815 từ Nam Từ Liêm đi Đại học FPT - Hòa Lạc

Liên quan đến bệnh nhân 1815 là sinh viên trường Đại học FPT, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hà Nội, lãnh đạo UBND huyện Thạch Thất thông tin, qua điều tra, có 53 F1, tuy nhiên mới chỉ có 12 người được đưa ly cách ly và lấy mẫu (đang chờ kết quả), còn lại 41 người khác ở 13 tỉnh thành thì huyện đã thông báo đề nghị truy vết tiếp. Có 60 F2 đang cách ly tại trường FPT, 493 F3 cũng được theo dõi ở trường.

Về lịch trình của sinh viên này, có 5 lượt đi xe bus từ ngày 22-28/1, danh sách những tài xế và nhân viên thu vé đã được gửi đến các quận huyện. Tuy nhiên, đáng chú ý là huyện vẫn chưa biết được lái xe Grab chở bệnh nhân này đi từ quận Nam Từ Liêm đến huyện Thạch Thất.