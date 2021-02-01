Thêm ca dương tính với COVID-19 là sinh viên trường đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương

Theo điều tra dịch tễ, cô gái có lịch trình đi học dày đặc ở trường đại học Thủ Dầu Một.

Bệnh nhân có kết quả dương tính mới ở Bình Dương là N.T.M.A. (sinh năm 2002), con gái của bệnh nhân 1801 tại ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo, người trở từ vùng dịch Hải Dương về, đã được Bộ Y tế công bố trước đó. Tối 31/1, thông báo từ Viện Pasteur TP.HCM xác định A. dương tính với SAR-CoV-2. Ca dương tính này chưa được Bộ Y tế ghi nhận, nên xem như ca nghi nhiễm.

Ngày 19/1, trở lại trường tại TP Thủ Dầu Một. Buổi sáng học môn Giáo dục học, phòng I4.311 (từ 9h đến 11h), ngồi ở bàn thứ 4, dãy giữa phòng học. Trưa ăn cơm tại quán Thanh Bình, đối diện cổng 2 (từ 11h30 đến 12h).

Chiều 18/1, tiếp xúc, ăn cơm chung với mẹ khi bà từ Hải Dương về nhà tại ấp Cà Na, huyện Phú Giáo. Người mẹ 13 ngày sau được ghi nhận là bệnh nhân 1801, lây nhiễm từ ổ dịch Hải Dương.

Chiều 19/1, vào lớp học môn Ứng dụng công nghệ thông tin, phòng máy số C2203, ngồi dãy giữa gần bảng viết, bàn thứ hai hoặc ba. Tối về phòng trọ Nguyễn Ngọc Nga ở hẻm 571 Lê Hồng Phong, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một.

Ngày 20/1, sinh hoạt học thuật tại hội trường 2, có các thầy cô, sinh viên chính quy của ngành.

Ngày 21/1, học môn Phương pháp Nghiên cứu khoa học tại phòng I3.106. Đến trưa mua cơm quán Thanh Bình, đối diện cổng 2 vào ghế đá ăn (Khu B), gần gốc cây me, vườn học tập (hồ nước). Chiều học môn Tâm lý, phòng B.305.

Ngày 22/1, từ 12h30 học môn Giáo dục thể chất, phòng E3.102.

Ngày 23/1, chiều học môn Giáo dục học, phòng I.307. Sau khi tan trường, về nhà chị gái từ 19h tại ấp 1, xã Tân Hiệp, Phú Giáo. Đến 21h, về nhà tại ấp Cà Na, xã Tân Bình, đến hết ngày 25/1.

Ngày 26/1, lên trường đại học Thủ Dầu Một, học môn Giáo dục học tại phòng I4.311. Trưa ăn cơm quán Thanh Bình đối diện cổng trường. Buổi chiều học Ứng dụng Công nghệ thông tin trong Giáo dục Tiểu học tại phòng máy số 7, ngồi dãy giữa, máy số 39. Học xong về phòng trọ.

Ngày 27/1, từ 16h đến 18h làm tóc tại Viện tóc Hùng Tokyo, cạnh cổng trường Cao đẳng y tế Bình Dương.

Ngày 28/1, buổi sáng học môn Phương pháp nghiên cứu khoa học tại phòng I3.106. Đến trưa mua cơm quán Thanh Bình, vào ghế đá ăn, cạnh gốc cây me, vườn học tập (hồ nước) ăn trưa. Buổi chiều vào lớp học môn Tâm lý lứa tuổi và tâm lý học sư phạm ở phòng B-305. Học xong cô về nhà trọ.

Ngày 29/1, buổi chiều tiết 6 đến tiết 7 học môn Giáo dục thể chất tại phòng E3-102. Về nhà khoảng 16h. Đến 1h ngày 30/1 khi mẹ có kết quả dương tính với nCoV, cô gái được đưa đi cách ly. Ngày 31/1, kết quả dương tính với nCoV.

Trường đại học Thủ Dầu Một bị phong tỏa ngay trong đêm 31/1. Ảnh: Báo Lao Động

Trường đại học Thủ Dầu Một đã bị phong tỏa, nghỉ hoạt động từ ngày 1/2. Công tác truy vết các diện tiếp xúc, khoanh vùng ca nghi nhiễm đang được tỉnh tiến hành khẩn trương.

Như vậy, đến nay Bình Dương đã ghi nhận một bệnh nhân Covid-19, một ca nghi nhiễm, liên quan đến đám cưới ở Hải Dương. Tỉnh Bình Dương đã phong tỏa khu vực bệnh nhân sinh sống, với khoảng 388 hộ gia đình.

Năm ngày qua Bộ Y tế ghi nhận 240 ca nhiễm cộng đồng, ở 9 tỉnh thành, liên quan cụm dịch tại Hải Dương và Quảng Ninh.

Sở Y tế Bình Dương thông báo khẩn cấp những ai đến các địa điểm sau tại thành phố Thủ Dầu Một cần khai báo y tế gấp để được hỗ trợ tư vấn. Cụ thể:

- Ngày 19/1 đến 29/1: Lớp sư phạm tiểu học D20 GDTH01, trường Đại học Thủ Dầu Một;

- Ngày 19/1đến 29/1: Nhà trọ Nguyễn Ngọc Nga, số 571, Lê Hồng Phong;

- Ngày 19/1, 21/1, 26/1: Tiệm cơm Thanh Bình, đối diện cổng số 2, trường Đại học Thủ Dầu Một;

- Ngày 20/1, 26-28/1: Tiệm cơm Chí Hùng, số 558, Lê Hồng Phong;

- Ngày 27/1 và 29/1: Tiệm tóc Hùng Tokyo, số 551, Lê Hồng Phong; Từ 18h đến 20h ngày 19/1: Quán lẩu băng chuyền ICHI, gần sân banh Gò Đậu, phường Phú Thọ.