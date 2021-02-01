Sáng 1/2, thêm 2 ca lây nhiễm cộng đồng ở Hà Nội

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, tính đến tối ngày 31/1, tổng số người về từ khu vực ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương từ ngày 1/1 và người về các khu vực ổ dịch tại Quảng Ninh từ ngày 5/1 là 15.769. Thành phố hiện đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm được 93% số này, tương đương 14.652. Trong tổng 5.400 mẫu đã có kết quả, cơ quan y tế phát hiện có 4 mẫu dương tính (đã được công bố trước đó), còn lại đều âm tính. Công tác rà soát, lấy mẫu xét nghiệm vẫn tiếp tục được thực hiện.

Kết quả xét nghiệm ngày 31/1 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hà Nội cho thấy dương tính nCoV. Hiện các bệnh nhân này đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Liên quan đến bệnh nhân 1818, Hà Nội đã phát đi thông báo khẩn tìm những người đã từng đến tiệm cắt tóc Thanh Huyền ở Nam Từ Liêm từ ngày 26-28/1/2021, yêu cầu phải tự cách ly tại nhà và thông báo cho cơ quan y tế gần nhất.

Trong tổng cộng 5 ngày 28-1/2, Bộ Y tế ghi nhận 240 ca nhiễm cộng đồng, ở 9 tỉnh thành gồm Hải Dương (188), Quảng Ninh (25), Hà Nội (15), Gia Lai (4), Bắc Ninh (3), Hòa Bình (2), TP HCM, Hải Phòng, Bình Dương mỗi nơi một ca.

Tính trên cả nước đến nay, tổng ca nhiễm lên 1.819, số khỏi 1.457, số tử vong do Covid-19 là 35, bốn người tử vong sau ba đến bốn lần xét nghiệm âm tính. Các bệnh nhân còn lại đa số sức khỏe ổn định, trong đó 9 người xét nghiệm âm tính nCoV lần một, 4 người âm tính lần hai và 3 người âm tính lần ba.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly hơn 26.000. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 185; cách ly tập trung hơn 20.000, còn lại ở nhà hoặc nơi lưu trú.

Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước Việt Nam, hiện bệnh nhân 1536 đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng là bệnh nhân có diễn tiến bệnh nặng nhất. Bệnh nhân tuổi cao, có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường nhiều năm nay. Từ ngày nhập viện (15/1) đến nay, Tiểu ban điều trị và Hội đồng chuyên môn đã 4 lần tổ chức hội chẩn quốc gia tình hình sức khoẻ của bệnh nhân và yêu cầu Bệnh viện Phổi Đà Nẵng theo dõi sát sao trường hợp này. Các bác sĩ và điều dưỡng có kinh nghiệm về hồi sức tích cực của BV Đà Nẵng cũng đã được điều động sang Bệnh viện Phổi để hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân này.