Chiều nay, lấy mẫu xét nghiệm 1.500 học sinh trường tiểu học Xuân Phương, Hà Nội

Tin nóng 31/01/2021 12:42

Chiều nay ngày 31/1, ngành y tế sẽ lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 1.500 học sinh Trường Tiểu học Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Theo thông tin từ Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm, ngay sau khi phát hiện bé trai học sinh lớp 3E trường Tiểu học Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, là con của BN 1694 dương tính nCoV, lực lượng chức năng đã thiết lập khu cách ly tập trung ngay tại trường và cách ly ngay 79 F1 là học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh.

Ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, ngoài các học sinh lớp 3E là trường hợp F1 của nam sinh lớp 3, trong khu cách ly tại Trường Tiểu học Xuân Phương còn có thêm phụ huynh học sinh và giáo viên của trường. Mọi sinh hoạt của trẻ trong khu cách ly đều được bảo đảm. Các trường hợp F2 của trường này được thông báo đến các tổ dân phố để yêu cầu tổ chức cách ly tại gia đình.

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Chiều ngày 31/1, sẽ lấy mẫu xét nghiệm 1.500 học sinh trường Tiểu học Xuân Phương - Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, thông tin bé trai lớp 3E trường Tiểu học Xuân Phương cùng gia đình 5 người nhiễm nCoV được Bộ Y tế công bố sáng 31/1. Từ ngày 18 đến 29/1, bé vẫn đi học tại lớp 3E, Trường Tiểu học Xuân Phương. Ngoài ra, bé tham gia hội chợ vào ngày 24/1, tham gia buổi văn nghệ vào ngày 28/1 và hiện chưa rõ những người tiếp xúc gần.

Cha của bé trai là BN 1694 được công bố hôm 29/1, liên quan cụm dịch Hải Dương. Cả 5 người trong gia đình khi đó đã được khoanh vùng là F1, tiếp xúc với bệnh nhân từ tối 17/1 và tiếp xúc lần cuối cùng ngày 28/1.

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