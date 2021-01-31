Đắk Lắk: Đã có kết quả xét nghiệm những trường hợp nghi nhiễm COVID-19

Tin nóng 31/01/2021 10:38

Sau công tác tổ chức cách ly, lấy mẫu xét nghiệm hàng trăm trường hợp, tỉnh Đắk Lắk thông báo một số trường hợp F1 đã âm tính với COVID-19 lần 1.

Sáng 31/1, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã có kết quả xét nghiệm các trường hợp là F1, F2 liên quan đến ca mắc COVID-19 ở Gia Lai. Tất cả đều âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.  

Theo đó, có 6 trường hợp đi chung xe từ Hải Dương về Đắk Lắk với 2 bệnh nhân mắc COVID-19 ở Gia Lai. Theo thống kê, huyện Cư M’gar 1 người, huyện Ea Súp 1 người, huyện Ea H’leo 2 người, huyện Krông Ana 2 người nhưng đã trở về Hải Dương. Kết quả xét nghiệm lần 1 của 4 trường hợp F1 tại Đắk Lắk và 36 trường hợp F2 đều âm tính.

Đắk Lắk: Đã có kết quả xét nghiệm những trường hợp nghi nhiễm COVID-19 - Ảnh 1
Đắk Lắk thông báo kết quả xét nghiệm âm tính của một số trường hợp nghi nhiễm COVID-19 - Ảnh minh họa: Internet

Đồng thời, tỉnh Đắk Lắk cũng đã tổ chức cách ly 159 trường hợp F2 tại các huyện. Riêng 2 trường hợp quay về Hải Dương, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đắk Lắk đã báo CDC Hải Dương nhưng hiện chưa có kết quả xét nghiệm.

Trước đó, tối 29/1, UBND tỉnh Gia Lai ghi nhận 2 trường hợp dương tính lần 1 với COVID-19. Ngay trong đêm 29, rạng sáng 30/1, ngành Y tế Đắk Lắk đã đưa các trường hợp này đi cách ly đồng thời tổ chức lấy mẫu xét nghiệm.

Liên quan tới tình hình dịch bệnh, theo thông tin mới nhất từ Bộ Y tế, sáng 31/1, cả nước đã ghi nhận 14 thêm ca dương tính với COVID-19, trong đó Bắc Ninh và Hòa Bình là hai tỉnh xuất hiện các ca bệnh đầu tiên.

Tỉnh Bắc Ninh ghi nhận một bệnh nhân nữ, 29 tuổi, trú tại Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, là vợ BN1565 và là mẹ BN 1652. Đây cũng là bệnh nhân đầu tiên tại Bắc Ninh. 

Hai trường hợp bệnh đầu tiên ở tỉnh Hòa Bình trú tại huyện Tân Lạc và thành phố Hòa Bình, liên quan đến ổ dịch Chí Linh.  

Tỉnh Gia Lai ghi nhận 2 ca tại thị xã Ayun Pa, tiền sử tiếp xúc với 2 bệnh nhân tại thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai. Như vậy tỉnh Gia Lai đã ghi nhận tổng cộng 4 ca nhiễm.

Thành phố Hà Nội ghi nhận 5 bệnh nhân mới tại quận Nam Từ Liêm, tiền sử tiếp xúc với BN 1694. Trong đợt dịch mới, số ca nhiễm của Hà Nội đang có tổng cộng 9 người.

Còn tại Hải Dương, 4 trường hợp dương tính mới đều ở Chí Linh, nâng số ca nhiễm ở Hải Dương là 179. 

Trong cả 4 ngày 28-31/1, Bộ Y tế ghi nhận 221 ca nhiễm cộng đồng, ở 8 tỉnh thành gồm Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, Hòa Bình, Bắc Giang, TP. HCM và Hải Phòng. Riêng ngày 30/1 đã ghi nhận tổng cộng 61 ca nhiễm. Hai ổ dịch lớn Covid-19 hiện nay là Công ty Poyun ở thành phố Chí Linh, Hải Dương và sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh.

Hải Phòng sẽ tổ chức tiêm vắc xin phòng dịch COVID-19 cho hơn 2 triệu dân

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Từ khóa:   COVID-19 ở Việt Nam Covid-19 dương tính virus corona

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