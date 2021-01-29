Cập nhật: Thêm 6 ca lây nhiễm COVID-19 trong cùng 1 xã tỉnh Quảng Ninh

Tin nóng 29/01/2021 17:12

Chiều ngày 29/1, chủ tịch UBND xã Bình Dương, tỉnh Quảng Ninh xác nhận xã này đã có 6 ca lây nhiễm COVID-19.

Theo Chủ tịch UBND xã Bình Dương (huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), trong số 6 ca lây nhiễm COVID-19, 3 ca có nguồn gốc từ công ty ở Chí Linh (Hải Dương), 3 ca lây nhiễm tại xã khi các công nhân này về quê. Trong đó, tại thôn Bắc Mã 1, xã Bình Dương đã có 1 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính, sau đó lây cho con.

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Tỉnh Quảng Ninh công bố đã có 6 ca nhiễm COVID-19 tại địa bàn - Ảnh minh họa: Vietnamnet

Từ 12h trưa nay (29/1), xã Bình Dương đã bị phong tỏa. Đồng thời UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đã ban hành công điện về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Theo công điện, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu đảm bảo giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng; phân xưởng, nhà máy sản xuất phải đảm bảo khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Đồng thời, yêu cầu mọi người dân ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết.

Đối với các xã, chủ tịch tỉnh giao Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh và kết quả điều tra, truy vết các trường hợp nghi nhiễm chủ động chỉ đạo lập các chốt kiểm soát đối với các khu vực cụ thể trong địa bàn các xã nêu trên, không cho người ra - vào (trừ trường hợp cần thiết như cấp cứu, khám chữa bệnh,… phải có ý kiến cụ thể của Ban Chỉ đạo cấp huyện).

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