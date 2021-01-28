Sáng ngày 28/1, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hải Dương cho biết, ban đầu đã xác định có 237 người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính COVID-19 số 1552.

Cụ thể, qua truy vết, sàng lọc, cơ quan chức năng xác định có 237 người tiếp xúc gần với bệnh nhân nữ số 1552.

Bệnh nhân 1552 (nữ, công nhân công ty TNHH POYUN Việt Nam, địa chỉ thường trú tại Kim Điền, xã Hưng Đạo, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) được xác định có tiếp xúc gần với nữ công nhân đi Nhật (chị N.T.G.) và được phát hiện dương tính với virus corona trước đó. Trước đó, bệnh nhân có giao tiếp gần với chị G. vì cả 2 cùng làm tại công ty, thường bệnh nhân đi làm cùng xe máy với nhau.

Bệnh nhân 1552 đã được cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm. Tối 27/1, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau đó, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Cơ quan chức năng thực hiện truy vết, bước đầu xác định bệnh nhân 1552 đã tiếp xúc với 237 người, tuy nhiên đây chỉ là con số nhận định ban đầu.

Việt Nam vừa phát hiện 2 ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng - Ảnh: Báo Lao Động

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hải Dương, tối 15/1, bệnh nhân 1552 dự liên hoan chia tay tại nhà chị N.T.G.

Sáng 16/1, bệnh nhân 1552 có triệu chứng đau đầu, rét, đã tự mua thuốc điều trị nhưng vẫn tiếp tục đi làm. Sáng ngày 17/1, bệnh nhân đi ăn cỗ mừng nhà mới tại gia đình một người bà con ở Mật Sơn (phường Chí Minh, TP Chí Linh).

Tới chiều 23/1, thấy có biểu hiện ho, khó thở, tức ngực, bệnh nhân đã xin nghỉ làm để đi khám tại Phòng khám Đa khoa Côn Sơn. Sáng 24/1, bệnh nhân tiếp tục đi chợ Sao Đỏ mua quần áo nhưng không nhớ tên chủ cửa hàng.

Chiều 26/1, bệnh nhân 1552 đi mua đồ thắp hương tại quán Dũng - Mai ở ngã tư Nẫm (xã Hưng Đạo, TP Chí Linh). Sau đó bệnh nhân được cách ly và xét nghiệm COVID-19 cho kết quả dương tính.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương, ngoài những ngày đi làm, bệnh nhân còn tiếp xúc với nhân viên và quản lý Phòng Cắt và tiếp xúc gần với 3 người trong gia đình gồm mẹ chồng và 2 con.

Hiện, cơ quan chức năng trên địa bàn vẫn đang tiếp tục truy vết và sàng lọc tình hình dịch bệch COVID-19 ở mức tối đa nhất.

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