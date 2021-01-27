Hải Dương: Nữ công nhân đến Nhật Bản bị phát hiện nhiễm COVID-19, cách ly khẩn cấp 16 F1

Xã hội 27/01/2021 10:53

Sau khi đáp chuyến bay xuống Nhật Bản, nữ công nhân Hải Dương được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với COVID-19.

Trao đổi với Doanh nghiệp và Tiếp thị, ông Vũ Duy Đăng, Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo, TP. Chí Linh, Hải Dương cho biết chính quyền xã nhận được thông tin từ Nhật Bản về trường hợp 1 nữ công nhân sinh sống trên địa bàn có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

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Nữ công nhân Hải Dương đến Nhật Bản bị phát hiện nhiễm COVID-19, cách ly khẩn cấp 16 F1 - Ảnh minh họa: Internet

Hiện 16 trường hợp F1 chủ yếu là người nhà, đã được đưa đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Lực lượng chức năng đã phun khử trùng khu vực gia đình công dân này sinh sống.

Trước đó, nữ công nhân này đáp chuyến bay đến Nhật Bản theo diện lao động xuất khẩu. Sau khi xuống sân bay, cô được lấy mẫu xét nghiệm và kết quả dương tính SARS-CoV-2. Trước khi xuất khẩu lao động, cô là công nhân tại một khu công nghiệp ở TP. Chí Linh.

Xã Hưng Đạo đang tiếp tục điều tra, xác minh trường hợp nhiễm COVID-19 này.

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