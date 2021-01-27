Vụ giam giữ hiếp dâm nữ sinh trong thang bộ chung cư: Hung thủ thường lưu ảnh nóng trong điện thoại, bị cha ruột từ mặt

Xã hội 27/01/2021 10:23

Hung thủ hiếp dâm nữ sinh trong thang bộ chung cư thường chụp lén các cô gái ăn mặc gợi cảm trên đường rồi lưu vào điện thoại.

Liên quan đến vụ giam giữ hiếp dâm nữ sinh trong thang bộ chung cư ở Hà Nội, cơ quan công an đang tạm giữ đối tượng Đào Văn Thắng (SN 1997, trú tại xã Song Mai, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi Hiếp dâm.

Qua quá trình điều tra, công an xác định, đầu tháng 12/2020, Thắng dùng tài khoản Facebook cá nhân đăng thông tin vào một số hội, nhóm Facebook tuyển các cô gái trẻ đi phát tờ rơi ở các khu đô thị.

Sau khi nạn nhân "cắn câu", Thắng sẽ lừa nạn nhân lên cầu thang bộ một toà chung cư sau đó chốt cửa, dùng vũ lực cưỡng bức rồi quay, chụp lại bằng điện thoại. Sau khi chạy thoát thân, nạn nhân đã đến trình báo tại trụ sở Công an quận Hoàng Mai.

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Đào Văn Thắng bị thương do các nạn nhân chống trả quyết liệt - Ảnh: Internet

Theo Công an TP.HCM, Thắng khai bản thân sinh ra trong một gia đình thuần nông tại Hưng Yên song từ nhỏ đã là đứa trẻ ngỗ nghịch, khó dạy bảo... Thắng là con thứ hai trong gia đình, trên còn có một người chị gái.

Từ nhỏ, Thắng thường xuyên bị bố đẻ mang ra so sánh với các bạn bè cùng trang lứa. Mâu thuẫn giữa Thắng và người cha ngày càng lớn hơn tới mức sau này ông đã từ con, trong khi mẹ đẻ lại bận với gánh hoa quả nên ít có thời gian quan tâm đến sự thay đổi tâm sinh lý của con trai.

Sau này, gia đình Thắng chuyển lên Hà Nội kiếm sống, Thắng cũng theo bố mẹ rời quê lên thành phố. Cuộc sống gia đình chẳng mấy khi hòa thuận nên Thắng ra ngoài thuê nhà ở riêng. Không người quản lý, Thắng thường xuyên lên mạng Internet và truy cập vào những trang web đen. Dần dần, tâm sinh lý của Thắng trở nên vặn vẹo.

Còn theo thông tin đăng tải trên An ninh thế giới, khi đi trên đường thấy cô gái nào ăn mặc hở hang, đối tượng sẽ chụp ảnh rồi lưu lại trong điện thoại. Thậm chí, sau khi quan hệ với nạn nhân, đối tượng ghi lại các hình ảnh trong máy điện thoại để xem khi cần thiết. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

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Khi tàu hoả sắp đến, nam thanh niên vẫn cố lách qua khe hở của thanh chắn để băng qua đường. Hậu quả nạn nhân bị tàu hỏa tông thương tâm, phải nhập viện cấp cứu.

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