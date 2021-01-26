TP.HCM: Cố lách qua khe hở gác chắn đường sắt, nam shipper bị tàu hoả tông thương tâm

Xã hội 26/01/2021 16:25

Khi tàu hoả sắp đến, nam thanh niên vẫn cố lách qua khe hở của thanh chắn để băng qua đường. Hậu quả nạn nhân bị tàu hỏa tông thương tâm, phải nhập viện cấp cứu.

Chiều 26/1, Công an quận Phú Nhuận (TP.HCM) cho biết đang điều tra vụ nam thanh niên bị tàu hỏa tông tại điểm giao giữa đường sắt và đường bộ trên địa bàn.

Khoảng 9 giờ cùng ngày tại đoạn giao giữa đường ray tàu hỏa với đường Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, đầu máy đơn 713 (không kéo toa tàu) lưu thông hướng Nam - Bắc. Khi đến địa điểm trên thì va chạm với một xe máy do nam thanh niên điều khiển. Vụ va chạm khiến nam thanh niên đi xe máy bị hất văng, phương tiện vỡ nát.

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Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Internet

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Cơ quan công an điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn - Ảnh: Internet

Theo người dân gần hiện trường, lúc tàu hỏa sắp đến, gác chắn được nhân viên hạ xuống theo quy định. Tuy nhiên nam thanh niên hành nghề shipper điều khiển xe máy trên đường Hoàng Văn thụ, hướng từ sân bay Tân Sơn Nhất về trung tâm thành phố cố tình chạy sang làn ngược chiều, lách qua khe hở giữa 2 chắn để băng qua đường ray dẫn đến tai nạn đau lòng. 

"Nam thanh niên vừa chạy qua khe hở thì thấy tàu đang đến rất gần nên liền quay đầu xe nhưng không kịp. Đầu xe lửa va vào xe máy khiến người này bị hất văng vào trong, bị thương và được đưa đi cấp cứu", nhân chứng trao đổi với Doanh nghiệp và Tiếp thị. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

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Từ khóa:   tai nạn giao thông tai nạn thương tâm TP.HCM

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