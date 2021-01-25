Người dân thôn Chi Long, xã Long Châu, Yên Phong, Bắc Ninh bàng hoàng phát hiện thi thể thai nhi ở bãi rác nên báo công an.

Theo thông tin trên Pháp Luật và Bạn Đọc, khoảng 10 giờ sáng nay (25/1), một số người dân khi đi ngang qua bãi rác thuộc thôn Chi Long (gần khu công nghiệp Samsung) phát hiện một thai nhi bị vứt bỏ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo vụ việc lên Công an huyện Yên Phong.

Hiện trường vụ phát hiện thi thể thai nhi - Ảnh: Internet

Liên quan đến vụ phát hiện thi thể thai nhi, tối cùng ngày, đại diện công an xã Chi Long xác nhận và cho biết người dân vừa phát hiện một thai nhi vào sáng cùng ngày.

"Một thai nhi vừa bị vứt bỏ ở khu vực bãi rác thuộc thôn Chi Long, khi người dân phát hiện ra thì đã tử vong", vị đại diện công an xã thông tin.

Hiện vụ việc đang được cơ qua chức năng điều tra làm rõ.

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