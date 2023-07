Đốt than sưởi ấm, người đàn ông ở Nghệ An phải cắt cụt 2 chân

Trong đợt rét kỷ lục, anh Nam đốt than sưởi ấm, không ngờ lửa bén vào giường dẫn đến bị bỏng nặng, phải cắt cụt 2 chân.

Nạn nhân bị bỏng nặng do đốt than sưởi ấm là anh Vương Văn Nam (38 tuổi, trú xóm Hoa Thành, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). Anh Nam mắc bệnh lao xương đã nhiều năm, sức khoẻ yếu, đi lại khó khăn.

Ngày 12/1/2021, do trời quá lạnh, anh Nam đốt than rồi bỏ dưới giường ngủ để sưởi ấm. Trong lúc ngủ say, than bén lên giường rồi bốc cháy dữ dội. Vì sức khoẻ yếu, vận động khó khăn nên anh Nam không chạy kịp khiến ngọn lửa bén vào người gây bỏng nặng.

Đốt than sưởi ấm, người đàn ông bị bỏng nặng phải cưa cụt 2 chân - Ảnh: Pháp Luật và Bạn Đọc

Nạn nhân sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng ở 2 chân, bụng, lưng. Đôi chân của anh Nam bị cắt đến khớp gối vì vết thương quá nặng, không thể phục hồi.

Anh Trường (em trai của anh Nam) cho biết nạn nhân có hoàn cảnh thương tâm. Trước đây, anh làm nghề cơ khí nhưng không may mắc phải căn bệnh lao xương. Bệnh tật hành hạ khiến anh bị liệt 2 chân, sức khoẻ yếu.

Khoảng 4 năm trước, khi anh đang điều trị bệnh tại Hà Nội thì người vợ bỏ đi biệt tích, để lại chồng bệnh tật và 2 đứa con thơ (lớn học lớp 5, nhỏ học lớp 3). Cuộc sống của 3 bố con anh Nam phụ thuộc hoàn toàn vào bố mẹ già yếu.

Đến năm 2018, hoàn cảnh của anh Nam được đoàn từ thiện của một giáo xứ kêu gọi, giúp đỡ lấy kinh phí điều trị. Sau một thời gian dài kiên trì điều trị, bệnh tình có tiến triển tốt, anh vừa đi được vài bước thì lại bị bỏng nặng khiến đôi chân bị cắt bỏ, tinh thần suy sụp trầm trọng.

Hiện bệnh nhân đang được chăm sóc và điều trị tại phòng 215, tầng 2, khoa Hồi sức, bệnh viện Bỏng Trung ương.

