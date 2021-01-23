Sau 5 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người phụ nữ nhảy cầu tự tử trong đêm gây xôn xao dư luận địa phương.

Sáng 23/1, lực lượng cứu nạn cứu hộ và người dân đã tìm thấy thi thể chị N. - người nhảy cầu Bến Thủy 1 (nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh) xuống sông Lam tự tử vào 5 ngày trước.

Người phụ nữ bỏ lại xe máy nhảy cầu tự tử - Ảnh: Người Lao Động

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 20 phút ngày 18/1, một người phụ nữ chạy xe máy đi lên cầu Bến Thủy 1. Khi đi đến giữa cầu, người này dừng xe, bỏ lại tư trang trên cầu rồi lao nhanh qua lan can xuống sông tự tử trước sự bàng hoàng của nhiều người.

Do sự việc diễn ra quá nhanh nên người dân không ai kịp can ngăn. Người dân sau đó đã gọi điện báo cơ quan chức năng để đến hiện trường hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân.

Qua xác minh cho thấy, người phụ nữ nhảy cầu tự tử là chị N.T.N. (SN 1983), trú tại phường Nghi Thuỷ, thị xã Cửa Lò, Nghệ An.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn nhanh chóng tiến hành tìm kiêm nạn nhân. Đến sáng 23/1, sau 5 ngày nỗ lực tìm kiếm, thi thể chị N. được tìm thấy cách Cầu Bến Thủy 1 khoảng 500 m.

Nghi vợ ngoại tình, chồng cắt tóc vợ đuổi đi sau đó sát hại 2 con nhỏ rồi tự tử Nghi vợ ngoại tình, chồng viết thư tuyệt mệnh về việc sẽ sát hại 2 con rồi tự sát. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-nguoi-phu-nu-de-lai-xe-may-nhay-cau-tu-tu-o-nghe-an-tim-thay-thi-the-394170.html