Vụ người phụ nữ để lại xe máy nhảy cầu tự tử ở Nghệ An: Tìm thấy thi thể

Xã hội 23/01/2021 16:56

Sau 5 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người phụ nữ nhảy cầu tự tử trong đêm gây xôn xao dư luận địa phương.

Sáng 23/1, lực lượng cứu nạn cứu hộ và người dân đã tìm thấy thi thể chị N. - người nhảy cầu Bến Thủy 1 (nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh) xuống sông Lam tự tử vào 5 ngày trước.

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Người phụ nữ bỏ lại xe máy nhảy cầu tự tử - Ảnh: Người Lao Động

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 20 phút ngày 18/1, một người phụ nữ chạy xe máy đi lên cầu Bến Thủy 1. Khi đi đến giữa cầu, người này dừng xe, bỏ lại tư trang trên cầu rồi lao nhanh qua lan can xuống sông tự tử trước sự bàng hoàng của nhiều người. 

Do sự việc diễn ra quá nhanh nên người dân không ai kịp can ngăn. Người dân sau đó đã gọi điện báo cơ quan chức năng để đến hiện trường hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân.

Qua xác minh cho thấy, người phụ nữ nhảy cầu tự tử là chị N.T.N. (SN 1983), trú tại phường Nghi Thuỷ, thị xã Cửa Lò, Nghệ An.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn nhanh chóng tiến hành tìm kiêm nạn nhân. Đến sáng 23/1, sau 5 ngày nỗ lực tìm kiếm, thi thể chị N. được tìm thấy cách Cầu Bến Thủy 1 khoảng 500 m.

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