Công an tỉnh Bắc Kạn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ mẹ sát hại con gái 4 tháng tuổi gây rúng động dư luận địa phương.
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Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Kạn đang điều tra làm rõ vụ mẹ sát hại con gái 4 tháng tuổi xảy ra trên địa bàn thôn Khau Phảng, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm khiến dư luận địa phương xôn xao.
Cụ thể, vào chiều 22/1, người thân phát hiện Hoàng Thị Đào (SN 2000) sát hại con gái là Đặng Ngọc Lê (sinh tháng 9/2020) nên báo công an.
Nhận tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, bắt giữ nghi phạm đưa về trụ sở. Tại cơ quan công an, Đào đã thừa nhận hành vi phạm tội.
Theo chính quyền xã, Đào vốn không được nhanh nhẹn như người bình thường. Nghi phạm này là người huyện Ba Bể về làm dâu tại địa phương. Theo Doanh Nghiệp & Tiếp Thị, nguyên nhân ban đầu được cho là trầm cảm sau sinh.
Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật.