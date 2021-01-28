Thêm 10 ca nghi nhiễm COVID-19 ở Quảng Ninh, 9 người là nhân viên sân bay

Trong số 160 mẫu bệnh phẩm xét nghiệm lần đầu tiên, có 10 mẫu cho kết quả dương tính với COVID-19.

Tính đến 7 giờ sáng ngày 28/1, CDC Quảng Ninh đã điều tra được 481 người có liên quan đến bệnh nhân 1.553. Trong đó, F1 có 355 người, F2 có 124 người và F3 có 2 người.

Trong số 160 mẫu bệnh phẩm xét nghiệm lần đầu tiên, có 10 mẫu cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có 9 đồng nghiệp của BN 1.553 tại sân bay Vân Đồn và mẹ của bệnh nhân này.

Trong số 160 mẫu bệnh phẩm xét nghiệm lần đầu tiên, có 10 mẫu cho kết quả dương tính với COVID-19 - Ảnh minh họa: Internet

Ông Nguyễn Tiến Hưng - Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh - cho biết, đây chỉ là kết quả lần đầu nên chưa khẳng định được các trường hợp này mắc COVID-19. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tường Văn yêu cầu các địa phương tập trung tối đa nhân lực trong công tác truy vết, sàng lọc đến F4 và lấy mẫu xét nghiệm ngay khi có danh sách; đồng thời tuyên truyền để người dân cùng vào cuộc, phối hợp với cơ quan chức năng trong việc truy vết.

Để ngăn chặn dịch lây lan, Quảng Ninh quyết định cho học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh nghỉ học từ hôm nay đến hết tuần. Quảng Ninh cũng hạn chế tối đa các hoạt động tụ tập đông người, dừng các cuộc họp không cần thiết để tập trung cho công tác phòng, chống dịch...

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