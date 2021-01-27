Nghi vợ ngoại tình vì thường xuyên từ chối 'chuyện ấy', chồng bí mật lắp camera và bật khóc khi biết sự thật

Thế giới 27/01/2021 17:26

Kể từ khi có con, người vợ thường xuyên cáu gắt, mệt mỏi, không còn dịu dàng với chồng như trước, thậm chí còn nhiều lần từ chối chuyện ấy. Để tìm hiểu, người chồng lắp camera theo dõi và bật khóc khi biết sự thật.

Sohu đưa tin, một người chồng ở Trung Quốc thấy vợ mình hờ hững sau khi sinh con nên trong lòng rất dằn vặt. Nghi tình cảm nguội lạnh, thậm chí có thể vợ đã có người khác, anh chồng quyết định lắp camera theo dõi trong phòng ngủ để tìm hiểu. Sự thật sau đó khiến anh bật khóc hối hận.

Được biết, vợ chồng anh Trần cùng tốt nghiệp đại học và đều là nhân viên chủ chốt của công ty. Sau khi mang thai và sinh con, người vợ nghỉ việc để tập trung chăm sóc gia đình nhỏ. Dù mẹ chồng nói sẽ đỡ đần và gia đình có thể thuê giúp việc nhưng cô vẫn chọn tạm dừng sự nghiệp.

Do công việc bận rộn, anh Trần thường xuyên phải đi công tác, có khi nửa tháng mới về nhà một lần. Tất cả mọi việc nhà đều giao cho vợ cáng đáng. Kể từ khi có con, vợ anh Trần thường xuyên cáu gắt, mệt mỏi, không còn dịu dàng với chồng như trước, thậm chí còn nhiều lần từ chối chuyện ấy.

Anh Trần quyết định lắp camera giám sát trong phòng ngủ để xem vợ làm gì trong lúc anh đi công tác. Theo hình ảnh trong camera, dù đã 11 giờ đêm, vợ anh Trần rất buồn ngủ nhưng con trai lại không chịu ngủ. Đứa trẻ cứ nằm chơi, lăn qua lại trên giường, thậm chí còn leo lên người mẹ, ngồi lên đầu mẹ, lúc khác thì dùng sức kéo tóc mẹ.

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Thấy vợ hay từ chối chuyện ấy và thường xuyên cáu gắt, chồng bí mật lắp camera theo dõi - Ảnh: Sohu

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Sự thật khiến anh bật khóc hối hận - Ảnh: Sohu

Người mẹ trẻ cố gắng nằm tránh sang một bên, từ đầu giường đến cuối giường nhưng dù né tránh cỡ nào thì cô cũng không thoát khỏi tầm với của con trai. Không chỉ bị con làm phiền, người vợ còn không thể ngủ thẳng giấc vì cứ cách vài tiếng lại phải thức dậy cho con bú.

Nhìn cảnh tượng ấy, anh Trần vô cùng hối hận vì trót nghi ngờ vợ. Anh không ngờ việc chăm sóc và dỗ con ngủ lại vất vả đến như vậy. Khi vợ than thở về chuyện chăm con, anh không nghĩ mọi việc lại khó khăn đến mức này. Người chồng bật khóc và càng thương vợ hơn nữa. 

Ngay sau khi đăng tải, câu chuyện gây bão mạng và nhận về hàng ngàn bình luận, chia sẻ: "Ai làm mẹ rồi mới hiểu"; "Thương quá, vợ tôi cũng y chang thế này"; "Hy vọng ông chồng nào cũng thấu hiểu, thông cảm với vợ"; "Vậy mà không ít người chồng lại có thể thoải mái nói câu có mỗi việc chăm con mà làm không xong"...

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