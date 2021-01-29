Hải Phòng sẽ tổ chức tiêm vắc xin phòng dịch COVID-19 cho hơn 2 triệu dân

Tin nóng 29/01/2021 22:17

Chiều 29/1, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng họp khẩn trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và quyết định sẽ tổ chức tiêm vắc xin phòng dịch COVID-19 cho hơn 2 triệu dân trong thành phố.

Hiện tại, TP Hải Phòng đã nhanh chóng thực hiện truy vết các đối tượng F1, F2 liên quan đến bệnh viện Trẻ em Hải Phòng; không để người đến từ Hải Dương, Quảng Ninh nhập cảnh vào thành phố; kiểm soát chặt chẽ người từ vùng dịch về; dừng toàn bộ các hoạt động vui chơi giải trí… Đáng chú ý, Hải Phòng sẽ tổ chức mua vắc xin tiêm phòng cho hơn 2 triệu người dân toàn thành phố.

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Hải Phòng sẽ tổ chức tiêm vắc xin cho hơn 2 triệu dân thành phố - Ảnh minh họa: Chinhphu.vn

Được biết, Hải Phòng sẽ mua vắc xin sớm nhất bằng nguồn ngân sách của thành phố và Trung ương. Vắc xin được mua sẽ là loại tốt nhất.

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Hải Phòng sẽ nhanh chóng mua vắc xin sớm, đảm bảo cả chất lượng và số lượng - Ảnh minh họa: Chinhphu.vn

Đồng thời, Ban lãnh đạo phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn cũng sẽ phối hợp với lực lượng quân khu 3 tổ chức phun khử khuẩn toàn thành phố. Dự kiến tuyến đường phun thuốc dài từ 350 - 400km, sử dụng khoảng 750kg hóa chất CloraminB 25% tại các tuyến phố chính trên địa bàn thành phố.

Công tác phun hóa chất khử khuẩn kéo dài 1,5 ngày, kể từ chiều 29/1/2021.

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Từ khóa:   COVID-19 ở Việt Nam Covid-19 tiêm phòng COVID-19

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