Sau hàng loạt ca dương tính với COVID-19 từ cộng đồng, Bộ Y Tế thành lập 'sở chỉ huy' truy vết F0

Sau khi ghi nhận nhiều ca dương tính với COVID-19 từ cộng đồng, để phục vụ công tác khoanh vùng và dập dịch, Bộ Y tế đã thành lập "sở chỉ huy" truy vết F0.
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Khi diễn biến dịch bệnh tại Hải Dương và các địa phương khác đang có diễn biến phức tạp, Bộ Y tế cho biết đã thành lập "sở chỉ huy" truy vết F0 đặt tại Hải Dương, bao gồm 25 sinh viên và các cán bộ CDC và giáo viên trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Trung bình một ngày có 40-50 ca F0 cần truy vết. Nhóm truy vết chia làm 5 tiểu đội, mỗi tiểu đội sẽ phụ trách 10-15 trường hợp, đảm bảo truy vết hết các bệnh nhân trong ngày.
Đây là bước đầu quan trọng giúp tổ truy vết tại địa phương có được bằng chứng dịch tễ và thông tin của các F1, F2 chính xác. Ngoài ra, tổ truy vết qua điện thoại cũng đã được thành lập từ ngày 28/1.
Tính đến ngày 30/1, tổ truy vết huy động được 600 sinh viên của trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương trong đó 300 sinh viên tham gia lấy mẫu xét nghiệm; 300 sinh viên còn lại chia làm 2 lực lượng, một cánh tỏa xuống các địa phương truy vết và một cánh tập trung tại CDC Hải Dương thực hiện truy vết các ca bệnh F0 điều tra dịch tễ liên quan, danh sách tiếp xúc gần chuyển xuống địa phương thực hiện cách ly.
Liên quan tới tình hình dịch bệnh, theo thông tin mới nhất từ Bộ Y tế, sáng 31/1, cả nước đã ghi nhận 14 thêm ca dương tính với COVID-19, trong đó Bắc Ninh và Hòa Bình là hai tỉnh xuất hiện các ca bệnh đầu tiên.
Tỉnh Bắc Ninh ghi nhận một bệnh nhân nữ, 29 tuổi, trú tại Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, là vợ BN1565 và là mẹ BN 1652. Đây cũng là bệnh nhân đầu tiên tại Bắc Ninh.
Hai trường hợp bệnh đầu tiên ở tỉnh Hòa Bình trú tại huyện Tân Lạc và thành phố Hòa Bình, liên quan đến ổ dịch Chí Linh.
Tỉnh Gia Lai ghi nhận 2 ca tại thị xã Ayun Pa, tiền sử tiếp xúc với 2 bệnh nhân tại thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai. Như vậy tỉnh Gia Lai đã ghi nhận tổng cộng 4 ca nhiễm.
Thành phố Hà Nội ghi nhận 5 bệnh nhân mới tại quận Nam Từ Liêm, tiền sử tiếp xúc với BN 1694. Trong đợt dịch mới, số ca nhiễm của Hà Nội đang có tổng cộng 9 người.
Còn tại Hải Dương, 4 trường hợp dương tính mới đều ở Chí Linh, nâng số ca nhiễm ở Hải Dương là 179.
Trong cả 4 ngày 28-31/1, Bộ Y tế ghi nhận 221 ca nhiễm cộng đồng, ở 8 tỉnh thành gồm Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, Hòa Bình, Bắc Giang, TP. HCM và Hải Phòng. Riêng ngày 30/1 đã ghi nhận tổng cộng 61 ca nhiễm. Hai ổ dịch lớn Covid-19 hiện nay là Công ty Poyun ở thành phố Chí Linh, Hải Dương và sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh.