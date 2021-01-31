Nóng: Chỉ ship hàng cho BN1694, 1 phụ nữ dương tính với COVID-19

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội vừa thông tin nhanh về trường hợp thứ 11 dương tính SARS-CoV-2 mới phát hiện ở Thủ đô. Đáng chú ý, người vừa nhận kết quả dương tính có tiếp xúc với BN1694 khi giao hàng.

Theo đó, người vừa nhận kết quả dương tính là chị Đ.N.A., 35 tuổi, ở thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, TP Hà Nội. Người này là công nhân của phân xưởng cơ điện dụng cụ nhà máy Z153, Cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng, ở thị trấn Đông Anh.

Khoảng 8-9 giờ sáng ngày 22/1, chị có tiếp xúc với BN 1694 khi giao hàng. Ngày 30/1, khi người bệnh nhân nam 40 tuổi này có kết quả dương tính SARS-CoV-2, chị lập tức được Trung tâm Y tế huyện Đông Anh xác định là trường hợp F1, chỉ định lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung tại Trung đoàn Bộ binh 59, Xuân Mai, Chương Mỹ.

Ngày 31/1, kết quả xét nghiệm của CDC Hà Nội khẳng định, chị Đ.N.A. dương tính với COVID-19. Hiện chị A được chuyển cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Như vậy, BN 1694 hiện là bệnh nhân COVID-19 liên quan tới ít nhất 8 người gồm 3 người cùng nhà máy Z153 và 5 người trong gia đình (gồm: vợ, con trai, bố mẹ vợ và em gái vợ). Trong số này, đã có 6 ca bệnh được công bố trước đó, gồm 1 nam đồng nghiệp nhiễm bệnh được công bố tối 30/1 và 5 người nhà của bệnh nhân đã công bố sáng 31/1.

BN 1694 hiện là bệnh nhân COVID-19 liên quan tới ít nhất 7 ca bệnh khác - Ảnh minh họa: Internet

Từ 28/1 đến 11h ngày 31/1, Hà Nội đã phát hiện 11 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 10 ca liên quan ổ dịch ở Hải Dương.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Cách ly, truy vết nhiều trường hợp nghi nhiễm COVID-19, có ca xuất hiện triệu chứng bệnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã thực hiện cách ly và truy vết các trường hợp về từ vùng dịch COVID-19. Các ca nghi nhiễm đã được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó có 1 trường hợp xuất hiện dấu hiệu đau họng, được đưa đi cách ly theo quy định.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-chi-ship-hang-cho-bn1694-1-phu-nu-duong-tinh-voi-covid-19-394823.html