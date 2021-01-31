Theo đánh giá từ lực lượng chức năng, 20% bệnh nhân mắc COVID-19 không hợp tác cơ quan điều tra bệnh dịch trong quá trình phỏng vấn, chưa kể các F1, F2. Thậm chí có người còn tắt điện thoại, từ chối nhận cuộc gọi, chặn số từ Bộ Y tế hoặc những thành viên tổ truy vết.

Ngay sau khi có thông tin về diễn biến mới của dịch COVID-19 tại Quảng Ninh và Hải Dương, Tổ Thông tin Đáp ứng nhanh phòng, chống COVID-19 đã được triệu tập khẩn cấp với chỉ thị quyết liệt, đẩy nhanh tốc độ truy vết các F1, F2. Hiện nay, khó khăn lớn của công tác phòng chống dịch đó là nhiều người từ tâm dịch đã tỏa ra nhiều tỉnh, thành phố, gây nên nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng. Ngoài ra, nhiều người có nguy cơ mắt bệnh là F0, F1, F2 không chịu hợp tác, không chủ động khai báo trong quá trình điều tra dịch bệnh.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ông Nguyễn Thế Trung, Phó tổ trưởng Tổ Thông tin Đáp ứng nhanh phòng, chống COVID-19 cho biết: "Có đến 20% các F0 (bệnh nhân mắc COVID-19) không hợp tác với chúng tôi trong quá trình phỏng vấn, chưa kể các F1, F2. Con số này cao hơn nhiều các đợt bùng dịch trước đây. Thậm chí có người còn chủ động tắt điện thoại, từ chối nhận cuộc gọi, chặn số từ Bộ Y tế hoặc những thành viên tổ truy vết. Khiến cho công tác truy vết gặp rất nhiều khó khăn". Theo chia sẻ từ ông Trung, có thể do người dân hoảng loạn, lo lắng dẫn tới hành động tắt máy, chặn số của Bộ Y tế hoặc có những thông tin cá nhân không muốn tiết lộ. Do đó, tổ truy vết buộc phải cử người đến trao đổi trực tiếp gây lãng phí thời gian và nhân lực.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy, Tổ trưởng Tổ Thông tin Đáp ứng nhanh phòng, chống COVID-19 đánh giá, đội ngũ truy vết các F0 đã gặp rất nhiều khó khăn do đợt bùng phát dịch lần này rất phức tạp, số lượng bệnh nhân dương tính cao kỷ lục. Lực lượng đã làm việc hết công suất để truy vết thành công hơn 100 ca bệnh dương tính trong suốt 3 ngày qua. Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ - Bùi Thế Duy trao đổi về công tác truy vết các F0. Ảnh: Báo Lao Động Theo đánh giá của ông Duy, tình huống dịch bệnh lần này rất nguy hiểm . Tại Công ty Poyun- nơi được xác định là tâm dịch, các sự kiện tập thể khá nhiều nhưng hầu hết công nhân không đeo khẩu trang. Ngoài ra, tháng 1 hiện nay cũng là khoảng thời gian mọi người thường xuyên tổ chức tiệc tất niên, đám cưới khiến nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao. Vì vậy, tổ truy vết đã liên tục "trực chiến" trong mấy ngày qua, bằng hệ thống máy tính, điện thoại và sử dụng công nghệ cao để truy vết nguồn bệnh. Để nhanh chóng dập dịch, lực lượng chức năng yêu cầu tất cả người dân chung tay trong việc truy vết các trường hợp liên quan ca bệnh. Nếu có mặt tại địa điểm và mốc thời gian được Bộ Y tế công bố, mọi người cần nhanh chóng khai báo, lấy mẫu, thậm chí giúp ngành y tế phát hiện những trường hợp liên quan. Nếu không may nhiễm hoặc tiếp xúc với người mắc bệnh, chúng ta cần hợp tác, khai báo rõ ràng các mốc dịch tễ.

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