Khẩn: Truy tìm người lái xe chở ca Covid-19 từ Hà Nội về Thái Bình

Trưa 31/1, Sở Y tế Hà Nội phát đi thông báo khẩn tìm lái xe 7 chỗ chở BN 1694 từ Hà Nội đến Thái Bình.
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Theo đó, người được tìm kiếm là tài xế lái xe ô tô 7 chỗ, màu bạc, đã nhận chở thuê 7 người, trong đó có BN 1694 mắc Covid-19 đi từ địa chỉ 479 đường Phúc Diễn, tổ 1, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đến Thụy Việt, Thái Thụy, Thái Bình vào ngày 24/1/2021.
Sở Y tế Hà Nội yêu cầu người lái xe trên cần liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi đến số điện thoại đường dây nóng phòng chống dịch: 0969.082.115, 0949.396.115.
Được biết, BN 1694 40 tuổi, quê Kinh Môn, Hải Dương, trú ở quận Nam Từ Liêm, làm việc tại nhà máy Z153, Cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng, huyện Đông Anh.
Hôm 16/1, người này từ Hà Nội về quê Kinh Môn. Hôm sau, BN đi đám cưới ở Kinh Môn rồi về Hà Nội và đi làm. Ngày 18/1, BN có biểu hiện mệt mỏi, ho, ngạt mũi, đau đầu, vẫn đi làm những ngày sau đó.
Ngày 23/1, BN vẫn còn ngạt mũi, đau họng, bắt đầu mất cảm giác mùi vị. Gia đình người này đã thuê xe 7 chỗ về quê vợ ở Thụy Việt (Thái Thụy, Thái Bình) ăn đám cưới. Tại đây, BN tiếp xúc khoảng 10 người họ hàng. Ngày 24/1, gia đình lại thuê xe đi từ Thái Bình về Hà Nội.
BN được ghi nhận dương tính nCoV sáng 30/1. Đến sáng 31/1, bệnh nhân này đã lây nhiễm cho 8 người trong đó 6 người đã được công bố, bao gồm 5 người trong gia đình và một đồng nghiệp.