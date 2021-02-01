Bình Dương: Dừng chuyến xe 0 đồng đưa công nhân về quê ăn Tết sau khi phát hiện ca nhiễm COVID-19 cộng đồng

Tin nóng 01/02/2021 14:18

Do diễn biến dịch bệnh phức tạp sau khi phát hiện 2 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã quyết định dừng tổ chức chương trình chuyến xe xuân nghĩa tình năm 2021.

Ngày 1/2, bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết, đã quyết định dừng tổ chức chuyến xe đưa công nhân lao động về quê ăn Tết Nguyên đán 2021.

Được biết, đây là một trong những chương trình thường niên do tổ chức công đoàn thực hiện, mỗi năm đưa khoảng 4.000 công nhân ở Bình Dương về ăn Tết trên chuyến xe 0 đồng. Năm Tân Sửu 2021, mặc dù các công đoạn tổ chức đã hoàn thành, tuy nhiên do diễn biến dịch bệnh COVID-19 phức tạp, chương trình phải dừng lại.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, Tết năm nay, thống kê sơ bộ có khoảng 18.000 lao động đặc biệt khó khăn ở lại tỉnh này ăn Tết. UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh đã trích kinh phí hỗ trợ 500.000 đồng/người.

Với số 4.000 công nhân đã được tặng vé xe nhưng do chương trình năm nay không tổ chức, công đoàn cấp trên cơ sở sẽ chi hỗ trợ chi phí cho mỗi người 500.000 đồng.

Trước đó, trong sáng 1/2, tỉnh Bình Dương đã phát đi thông báo khẩn về trường hợp thứ 2 dương tính với COVID-19 trong cộng đồng, là nữ sinh N.T.M.A. (19 tuổi, sinh viên lớp sư phạm tiểu học D20 GDTH01, trường Đại học Thủ Dầu Một).

Người bệnh N.T.M.A. có mẹ từ Hải Dương về ấp Cà Na, huyện Phú Giáo, đây cũng là điểm phát hiện ca dương tính đầu tiên trong cộng đồng ở Bình Dương vào ngày 31/1.

Binh Duong

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