Gia Lai: Ngày 1/2, thêm 2 người dương tính SARS-CoV-2 lần 1, một người là cán bộ y tế

Tin nóng 01/02/2021 18:42

Ngày 1/2, tỉnh Gia Lai ghi nhận thêm 2 ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Trong đó có 1 bệnh nhân là cán bộ y tế.

Cán bộ y tế dương tính lần 1 với COVID-19 là chị V.T.S. (SN 1990), là cán bộ công tác tại Viện Sốt rét Trung Ương, Hà Nội. Chị S. từ Hà Nội vào TP. Pleiku trên chuyến bay VN1613, ngày 27/1/2021. Từ đó đến nay, bệnh nhân làm việc và sinh hoạt tại huyện Ia Pa, thị xã Auyn Pa và huyện Krông Pa. Ca bệnh thứ 2 là anh N.Đ.L. (SN 1983, ngụ Thôn Mới, huyện Krông Pa). Người này là em chồng của bệnh nhân 1696 tại thị xã Ayun Pa đã được xác đinh dương tính với SARS-CoV-2 trước đó. Ngoài 2 trường hợp này, có 1 ca đang nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2, đang chờ kết quả xét nghiệm.

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Gia Lai phát hiện 2 ca dương tính lần 1 với Covid-19 mới - Ảnh minh họa: Internet

Theo điều tra dịch tễ, lịch trình di chuyển của chị V.T.S. như sau:

Ngày 27/1, từ Hà Nội đến TP Pleiku (tỉnh Gia Lai) trên chuyến bay VN1613. Sau đó, đón taxi đến đường Nguyễn Tất Thành ăn trưa và uống cà phê (không nhớ tên quán). 

13h30 cùng ngày, di chuyển bằng taxi (không nhớ hãng) đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Gia Lai, làm việc tại cơ sở 2. Tiếp đó, đón xe Hùng Phương đi đến huyện Krông Pa, làm việc tại trạm y tế xã Chư Rcăm (huyện Krông Pa), chiều tối về nghỉ tại Khách sạn Ngọc Thiên, thị xã Ayun Pa.

Ngày 28/1, đến huyện Ia Pa, uống cà phê tại quán Linh Nhi (xã Kim Tân) và có tiếp xúc gần với trường hợp H.T.T.K. (F1, em chồng của BN1696). Sau đó, tham gia tập huấn cho cán bộ Trung tâm y tế huyện Ia Pa tại Hội trường Trung tâm y tế huyện. Sau khi ăn trưa ở quán Gió chiều (xã Ia Mrơn, Ia Pa), về nghỉ tại Trạm Y tế xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa.

Ngày 29/1, tới siêu thị Cường Vi, xã Chư Rcăm và Trung tâm Y tế huyện Krông Pa làm việc, về nghỉ tại Trạm y tế Chư Rcăm.

Sáng 30/1, chị S. đi cách ly theo quy định.

Như vậy, đến nay, Gia Lai đã có 6 ca dương tính COVID-19. Hiện Gia Lai đã có 3 huyện, thị xã có người dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 2 người ở huyện Ia Pa và 3 người ở thị xã Ayun Pa và 1 người khác ở huyện Krông Pa.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai thông báo khẩn, yêu cầu người dân đi và đến các địa điểm này ngay lập tức liên hệ với cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi đến số điện thoại đường dây nóng: 0919 128577 (gặp Bác sỹ Xuân) để được hỗ trợ, tư vấn:

1. Quán cà phê Linh Nhi tại xã Kim Tân, huyện Ia Pa, từ ngày 28/1/2021 trở lại đây.

2. Quán Gió Chiều tại xã Ia MRơn, huyện Ia Pa, từ ngày 28/1/2021 trở lại đây.

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