BN 1552 và 1553 chuyển sang Khoa cấp cứu, 1 bệnh nhân bị viêm phổi nặng

Tin nóng 31/01/2021 07:40

Hai bệnh nhân 1553 và 1552 nhiễm COVID-19 thuộc 2 địa bàn Quảng Ninh và Hải Dương phải chuyển đến Khoa Cấp cứu do khó thở và sốt. Trong đó, bệnh nhân 1553 còn có tiền sử bệnh đái tháo đường nhưng chưa điều trị, bị tổn thương phổi 20%.

Ngày 30/1, lãnh đạo Bộ Y tế và Tổ hội chẩn bệnh nhân Covid-19 nặng đã tổ chức hội chẩn trực tuyến với các bệnh viện về tình hình điều trị 4 bệnh nhân COVID-19, gồm: bệnh nhân 1552, bệnh nhân 1553 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2). Đây là 2 ca nhiễm trong cộng đồng được Bộ Y tế công bố. Ngoài ra, còn có bệnh nhân 1563 điều trị tại Bệnh viện Phổi số 2 Quảng Ninh và bệnh nhân 1563 điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng để đưa ra phương pháp điều trị tối ưu.

Theo đó, bệnh nhân 1553 (nam, 31 tuổi, nhân viên an ninh Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) đã được chuyển từ Khoa Nội tổng hợp tới Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương nhằm hỗ trợ thở ôxy. Được biết bệnh nhân nhiễm COVID-19 này còn có tiền sử bệnh đái tháo đường nhưng chưa điều trị. Hiện, bệnh nhân tổn thương phổi tới 20%.

Cùng với đó, ngày 30/1, bệnh nhân 1552 (nữ, 34 tuổi, công nhân Công ty TNHH POYUN ở TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) khó thở, sốt, được chuyển đến Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Trước đó, bệnh nhân có tiếp xúc gần với bệnh nhân nữ trở về từ Osaka (Nhật Bản). Hiện, bệnh nhân 1552 còn sốt, đỡ khó thở và đã ăn được.

Riêng với bệnh nhân 1536 (nữ, 79 tuổi, từ Mỹ về Việt Nam) hiện đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng được chẩn đoán viêm phổi nặng do COVID-19 trên bệnh nền tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, suy tim; biến chứng rối loạn nhịp, rối loạn đông máu. Hiện, bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng nặng, phải thở máy.

Còn bệnh nhân 1563 đang điều trị tại Bệnh viện Phổi số 2 Quảng Ninh, các bác sĩ tiên lượng, trường hợp này sẽ có diễn tiến nặng bởi bệnh nhân đang có thêm triệu chứng lâm sàng ở đường tiêu hóa.

BN 1552 và 1553 chuyển sang Khoa cấp cứu, 1 bệnh nhân bị viêm phổi nặng - Ảnh 1

Liên quan tới tình hình dịch bệnh, theo thông tin mới nhất từ Bộ Y tế, sáng 31/1, cả nước đã ghi nhận 14 thêm ca dương tính với COVID-19, trong đó Bắc Ninh và Hòa Bình là hai tỉnh xuất hiện các ca bệnh đầu tiên.

Tỉnh Bắc Ninh ghi nhận một bệnh nhân nữ, 29 tuổi, trú tại Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, là vợ BN1565 và là mẹ BN 1652. Đây cũng là bệnh nhân đầu tiên tại Bắc Ninh. 

Hai trường hợp bệnh đầu tiên ở tỉnh Hòa Bình trú tại huyện Tân Lạc và thành phố Hòa Bình, liên quan đến ổ dịch Chí Linh.  

Tỉnh Gia Lai ghi nhận 2 ca tại thị xã Ayun Pa, tiền sử tiếp xúc với 2 bệnh nhân tại thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai. Như vậy tỉnh Gia Lai đã ghi nhận tổng cộng 4 ca nhiễm.

Thành phố Hà Nội ghi nhận 5 bệnh nhân mới tại quận Nam Từ Liêm, tiền sử tiếp xúc với BN 1694. Trong đợt dịch mới, số ca nhiễm của Hà Nội đang có tổng cộng 9 người.

Còn tại Hải Dương, 4 trường hợp dương tính mới đều ở Chí Linh, nâng số ca nhiễm ở Hải Dương là 179. 

Trong cả 4 ngày 28-31/1, Bộ Y tế ghi nhận 221 ca nhiễm cộng đồng, ở 8 tỉnh thành gồm Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, Hòa Bình, Bắc Giang, TP. HCM và Hải Phòng. Riêng ngày 30/1 đã ghi nhận tổng cộng 61 ca nhiễm. Hai ổ dịch lớn Covid-19 hiện nay là Công ty Poyun ở thành phố Chí Linh, Hải Dương và sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh.

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