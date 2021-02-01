Vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19, một nhóm khách hát karaoke bị 'cách ly tại chỗ'

Ngoài bị phạt do vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19, 14 người bao gồm khách và nhân viên quán karaoke Vườn Đào, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long đều bị cách ly tại chỗ, đồng thời tự trả phí cách ly.

Khoảng 18h ngày 1/2, lực lượng tuần tra phường Bãi Cháy (TP Hạ Long) phát hiện một phòng tại quán hát karaoke KTV, nằm trong khuôn viên khách sạn Vườn Đào đang mở cửa. Tại thời điểm kiểm tra, trong phòng có 5 khách nam, 6 nữ đang ngồi hát karaoke.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã lập biên bản sự việc vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid-19, điều tra dịch tễ học, địa chỉ cư trú, nơi làm việc... Đồng thời, phong tỏa toàn bộ quán karaoke. 14 người gồm khách hàng và nhân viên phục vụ, chủ quán được áp dụng biện pháp cách ly tại chỗ có trả phí và gửi thông tin về nơi cư trú.

Lực lượng chức năng lập biên bản - Ảnh: Báo Quảng Ninh

Công an phường Bãi Cháy cho biết, lực lượng liên ngành đã đề nghị thành phố lập khu cách ly tự trả phí ngay tại khách sạn Vườn Đào.

Theo Nghị định 117/2020 của Chính Phủ, hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân; và từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với tố chức. Trường hợp chủ cơ sở kinh doanh, người quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ như: quán bar, karaoke, cơ sở thấm mỹ, phòng tập gym/yoga/game, dịch vụ mát xa, rạp chiếu phim... thực hiện hoạt động kinh doanh khi đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh để phòng chống dịch bệnh COVID-19, gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng chống dịch bệnh có thể bị xử lý hình sự theo Điều 295 Bộ luật Hình sự 2015.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vi-pham-quy-dinh-phong-chong-dich-covid-19-mot-nhom-khach-hat-karaoke-bi-cach-ly-tai-cho-395005.html