Hà Nội sẽ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đến cả trường hợp F3

Thông tin này được đưa ra tại buổi làm việc chiều nay của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch thành phố Hà Nội.

Hiện nay, các ca lây nhiễm tại Hà Nội chủ yếu liên quan đến các ổ dịch của Hải Dương và Quảng Ninh. Theo ông Trương Quang Việt, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC), hiện nay, Hà Nội đã thực hiện nghiêm việc truy vết, xác định được các đối tượng F1, F2, F3 của những bệnh nhân đã được phát hiện. Theo đó, các trường hợp F1 và F2 đã được lấy mẫu xét nghiệm là 15.000 mẫu.