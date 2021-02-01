Hà Nội sẽ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đến cả trường hợp F3

Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã yêu cầu, Hà Nội cần lấy mẫu xét nghiệm đến cả những trường hợp F3.
- Gia Lai: Ngày 1/2, thêm 2 người dương tính SARS-CoV-2 lần 1, một người là cán bộ y tế
- Thêm ca dương tính với COVID-19 là sinh viên trường đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương
Thông tin này được đưa ra tại buổi làm việc chiều nay của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch thành phố Hà Nội.
Hiện nay, các ca lây nhiễm tại Hà Nội chủ yếu liên quan đến các ổ dịch của Hải Dương và Quảng Ninh. Theo ông Trương Quang Việt, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC), hiện nay, Hà Nội đã thực hiện nghiêm việc truy vết, xác định được các đối tượng F1, F2, F3 của những bệnh nhân đã được phát hiện. Theo đó, các trường hợp F1 và F2 đã được lấy mẫu xét nghiệm là 15.000 mẫu.
Hiện nay, CDC Hà Nội có thể đáp ứng năng lực xét nghiệm là 3.000 - 3.500 mẫu/ngày. Nếu huy động các đơn vị khác như 10 bệnh viện công lập và tư nhân, sự hỗ trợ của Bộ Y tế thì Hà Nội có thể đáp ứng được việc lấy mẫu từ 15.000 đến 20.000 mẫu/ngày.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Hà Nội phải hoàn thành xét nghiệm 15.000 mẫu của các trường hợp F1, F2 vào 20h ngày mai 2/2. Ngoài ra, trước tốc độ lây lan nhanh và phức tạp của dịch COVID-19 tại Hà Nội như hiện nay, Phó Thủ tướng yêu cầu, Hà Nội cần lấy mẫu xét nghiệm đến cả các đối tượng là F3.
Thông tin thêm về dịch bệnh, tính đến 18h ngày 1/2, Việt Nam có thêm 31 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 30 ca ở cộng đồng ghi nhận tại Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Quảng Ninh và Bình Dương, Gia Lai và có 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay.
Số ca nhiễm COVID-19 ở Việt Nam:
- Tính đến 18h ngày 1/2: Có tổng cộng 963 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, riêng số ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 270 ca.
- Tính từ 6h đến 18h ngày 1/2: Có 31 ca mắc mới, trong đó có 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay.
Thông tin ca mắc mới: (BN1820-1850): 30 ca cộng đồng, trong đó tại Hải Dương (17), Quảng Ninh (5), Hà Nội (4), Gia Lai (2), Bắc Giang (1), Bình Dương (1) và 1 ca nhập cảnh cách ly ngay tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Cụ thể các ca mắc mới:
- Hà Nội: 4 ca bệnh (BN1823-BN1826), trong đó 2 ca bệnh (BN1823, BN1824), địa chỉ thường trú tại huyện Mê Linh; 1 ca bệnh (BN1825) địa chỉ tại quận Nam Từ Liêm; BN1826 có địa chỉ tại huyện Đông Anh.
- Quảng Ninh: 5 bệnh nhân (BN1821-BN1822, BN1847-BN1849): 2 F1 BN1553, liên quan ổ dịch sân bay Vân Đồn; 2 F1 BN1795, liên quan ổ dịch tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương và 1 F1 BN1701, liên quan ổ dịch Công ty POYUN, tỉnh Hải Dương.
- Bình Dương: 1 ca bệnh BN1843, nữ 19 tuổi, có địa chỉ tại xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, có tiếp xúc gần với BN1644.
- Hải Dương: 17 ca bệnh mắc mới (BN1827-BN1842, BN1844), trong đó 16 ca bệnh (BN1827-BN1842) là các trường hợp được xác định từ các mẫu bệnh phẩm đã được lấy trước đó tại ổ dịch Công ty POYUN và 1 ca bệnh (BN1844) liên quan ổ dịch tại huyện Ninh Giang.
- Gia Lai: 2 ca bệnh mắc mới (BN1845-BN1846), gồm bệnh nhân nữ, 31 tuổi và bệnh nhân nam, 38 tuổi, liên quan ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
- TP.HCM: 1 trường hợp cách ly sau nhập cảnh (BN1850) là bệnh nhân nam, 24 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Nam Phi. Ngày 17/1/2021, bệnh nhân trên từ UAE nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay QR970, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 31/1/2021, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.